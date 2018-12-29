巫市会推介应用程序．SMC Cares方便投诉反馈 （诗巫29日讯）诗巫市议会推出“SMC Cares”应用程序，提供友善及便捷的平台供公众做出反馈、投诉与要求，并提高议会的服务效率。

诗巫市议会主席张泰卿（右六）为“SMC Cares”应用程序主持推介仪式。右起为拉让海港局主席丁永豪、福平机构主席兼董事经理拿督卓昭福伉俪、诗巫中华总商会会长许修增、诗巫市议会代秘书阿都拉萨及张泰卿夫人拿汀黄美新；左二起为诗巫副警区主任古马丁、诗巫市议会署理主席罗嘉雅及诗巫省长萧查尔斯。

（诗巫29日讯）诗巫市议会推出“SMC Cares”应用程序，提供友善及便捷的平台供公众做出反馈、投诉与要求，并提高议会的服务效率。

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诗巫市议会主席拿督张泰卿昨晚在该市议会2018年感恩晚宴上推介此应用程序。不过明年1月1日起投入使用的应用程序将暂时只供内部试用1年，之后才会对公众开放。

“SMC Cares”应用程序是诗巫市议会推出的反馈、问题追踪及监控系统，通过此应用程序提供有效的课题反映及沟通平台，其记录的反馈都会获得跟进、监督及处理。

每一项投诉的投报时间与日期都会清楚记录在案，方便日后跟进及监督进展。投诉者可随时通过手机应用程序，或是上网了解投诉事件处理的最新进展。诗巫市议会也将通过“SMC Cares”应用程序收集资料，并做出相关统计。

诗巫市议会、职员、市议员及诗巫公众之间将通过“SMC Cares”应用程序建立起紧密的联系，此应用程序也扮演提高诗巫市议会关键绩效指标机制的角色。若投诉/问题没有在特定时间内有效解决，系统自动将投诉/问题上传高层，这可促使职员们更负责任。

安卓手机用户及苹果手机用户可分别在Google Play 商店及 App Store下载“SMC Cares”应用程序，或通过http://smccares.doxapps.com登入。