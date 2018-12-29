麻关圣宫龙狮团放眼扩大总会‧积极落实文化馆申遗 麻坡关圣宫龙狮团迈入“三十而立”阶段立下3大目标，势必积极朝向落实关圣文化馆、申遗成功，以及扩大同盟总会的目标与方向。

陈俊杰（站者左七）颁发金牌给连续获得3次世界冠军的队员，并联同李永彬（站左六）和陈忠兴（站右六）与队员们合影。（图：星洲日报）

（柔佛‧麻坡29日讯）麻坡关圣宫龙狮团迈入“三十而立”阶段立下3大目标，势必积极朝向落实关圣文化馆、申遗成功，以及扩大同盟总会的目标与方向。

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李永彬：盼10年后落实

麻坡关圣宫龙狮团主席李永彬指出，10年后的今天，也是该团迈入40不惑之年。他深信，精诚所致、金石为开的名言，且让大家见证关圣文化馆的落实，以及申遗的成功和同盟总会的扩大。

李永彬于昨晚在麻坡关圣宫龙狮团30周年“三十而立”盛典上致词时，作上述披露。

李永彬感到庆幸，峇吉里国会议员杨美盈把建立关圣文化馆列入其竞选宣言，那是史无前例的义举。

他说：“更难能可贵，胜选后她主动与理事会联系与交流，我们深信她的魄力和热爱华族文化的精神，在她任期内能把关圣文化馆建立起来。”

他强调，此项工程不能只靠个人和政府，那还需要靠广大华社的支持。

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另一方面，李永彬感到遗憾的是该团走过这30年坎坷崎岖路以来，往往面对庞大开销与经费问题，却没有得到政府的资助，而且70多次的世界冠军，也没有一次得到政府的奖励。

大会昨晚也由云顶世界娱乐促销部副总裁陈俊杰颁赠金牌给连续获得3次世界冠军的队员。

陈忠兴宣布退休

带领麻坡关圣宫龙狮团摘下数百座海内外狮王冠军的灵魂人物陈忠兴昨晚藉该宫欢庆30周年纪念之际宣布荣休，将团长棒子交由年轻一代领导，继续引导该团迈向新高峰。

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陈氏的这项宣布，全场嘉宾皆起立以示对陈忠兴的敬佩与支持。随着陈忠兴的荣休，该团将由第二代世界狮王陈培森接任代团长。

陈忠兴发表荣休感言时说，现阶段正是让年轻人接手的时机，他则会继续从旁给予协助。

他说：“我们要用年轻人的智慧与魄力，继续把关圣宫做好。”

他也感谢这30年来各方的支持，让他有充足的经济来推动舞狮运动。

较后，由李永彬和该团署理主席吕培业联合赠送纪念牌匾给陈忠兴。