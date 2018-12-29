江语媚：养成带环保袋购物的习惯 带环保袋购物，你习惯了吗？朋友近日这么问我。

带环保袋购物，你习惯了吗？朋友近日这么问我。

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虽然砂拉越美里是全国首先于2009年推行“向塑料袋说不”措施的城市，但槟城所有霸级市场和超市自2010年实施“周一无塑料袋日”，自2012年1月全面实施“天天无塑料袋”政策，迎头赶上成为全马首个推行这项环保运动的州属，之后也有部分州属跟上步伐。

每个州属选择实施的“无塑料袋日”落在每周不同的天，有的天数甚至不只一天。有鉴于制定某天不提供塑料袋给顾客，塑料袋收费制度也随之落实，每个塑料袋将收取20仙。

从本月1日开始，古晋南市市政局响应这项环保运动，周末两日不提供塑料袋给顾客，管辖区内的大型商场率先参与。实际上，好些商店早已不提供塑料袋，改用纸袋，不过不能否认，使用塑料袋的商家仍占多数，特别是零售店和小型商店。

笔者曾因为有环保袋的设计很漂亮，又是自己喜爱的卡通图案，就忍不住入手。放了一个环保袋在包包里，还放一个在车上，想要培养自己购物时使用环保袋的习惯。但老实说，常常忘记自己的包包有环保袋，不然就是当天随身的包包没有准备环保袋，要临时回到车子拿又嫌麻烦等，几乎没有发挥它的作用。

个人觉得，收费制度是必要的，可以有“提醒”的作用。当柜台服务员告知使用塑料袋有收费时，会“提醒”自己要使用包包里的环保袋；或对没有随身携带者，只能认命还钱，但下次要记得随身携带就是。

政府方面，只能在此方面加强教育，让人们可以了解它的意义，也可以意识到，带环保袋购物虽感觉是一件小事，但小小举动可以带来很大的影响力和号召力，为环保献上自己一份微薄的力量。每人应该要有爱环境和做环保的心，这些都要持之以恒，也是为下一代着想，希望他们未来能生活在健康及没有污染的环境。

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为了我们，也为了下一代着想，就让我们一起来养成使用环保袋的习惯。

（星洲日报．砂拉越．评论．作者：江语媚）

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