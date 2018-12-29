反击打压大马棕油‧赛沙迪吁杯葛欧盟 土著团结党青年团团长赛沙迪承诺，将捍卫垦殖民的利益，呼吁人民代议士及全民反抗并杯葛欧盟，以示反击欧盟打压大马棕油。

赛沙迪（右）在媒体中心里巧遇慕克力，讲述青年团大会的情况。（图：星洲日报）

（吉隆坡29日讯）土著团结党青年团团长赛沙迪承诺，将捍卫垦殖民的利益，呼吁人民代议士及全民反抗并杯葛欧盟，以示反击欧盟打压大马棕油。

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“若他们敢打压我们，我们虽然是小国，但一定会反抗到底。”

他也向出席土团党青年团大会的欧盟代表喊话，指欧盟打压大马棕油举措，形同打压大马最贫穷的垦殖民子女，并要代表们去探访垦殖民，真正了解打压大马棕油对垦殖民的伤害。

赛沙迪也是青年及体育部长。他今日为第2届土团党青年团代表大会发表政策演词时，对欧盟打压大马棕油业，造成垦殖民受苦一事“仗义直言”，以首相敦马哈迪曾在1981年发起“最后才买英国货”（Buy British LastPolicy）为例，指大马曾勇敢对抗列强，不会因为对方是大国而噤声。

“政府已经竭尽所能援助垦殖民，但外国如欧盟有他们的议程，既然欧盟敢敢杯葛联邦土地发展局（Felda），那么我们也可以这么做。我们将动员内阁乃至所有人民代议士，杯葛欧盟。”

“因为大马是全球最大的棕油出口国，占了全球产量42%，因此欧盟感到害怕，千方百计来打压大马的棕油。”

捍卫Felda垦殖民权益

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他说，土团党青年团将全力捍卫Felda和垦殖民权益，并应启动“Felda动起来”（#BangunFELDA）运动，毕竟垦殖民都是马来人，若没有Felda，马来人将因此受苦，而他将把垦殖民课题带入党及政府最高决策层去讨论。

赛沙迪也呼吁党领袖，不要忽视年轻女性党员的创党初期的贡献，主张应给她们更多机会做出表现。

他说，今年初有1万5869名35岁以下的年轻女性加入土团党，但是，她们没有获得上阵机会，希盟其它成员党有年轻女议员甚至女部长或副部长，但土团党却忽略了这群年轻女党员。

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3跳槽议员何时道歉

赛沙迪答非所问

尽管赛沙迪强调加入土团党的前巫统领袖都要公开道歉，但面对媒体询问已经正式成为土团党党员的3名国会议员曾几何时公开道歉时，他无法作出回应。

询及前部长兼巫统最高理事的日里区国会议员拿督斯里慕斯达法、前巫统女青年团团长的马日丹那区国会议员拿督玛丝艾米雅蒂，还有峇眼色海区国会议员诺阿兹米何时公开向人民道歉时，赛沙迪却答非所问说：“让我们再看看。

他说，据他所知，作为国会议员的慕斯达法已经申报财产，经过了反贪会及警方的审查后证实没有涉及任何案件。

另外，妇女组主席拿督斯里丽娜哈伦则透露，妇女组方面要跳槽到土团党的大多数都是前巫统普通党员，毕竟大马是民主国家，他们要加入甚么政党无人能阻止，但土团党不会来者不拒，将会审查他们的背景后决定是否允许加入。

党选制度仍在讨论

针对首相敦马哈迪表示，明年举行的党选不应该采取“一人一票”投票制度，赛沙迪表示，党选制度目前仍在讨论中，他认为党员的意见应该在拟定党政策时纳入考量，他相信很快就会有定案。

赛沙迪说，马哈迪曾在3至4个月前，于土团党总部举行的一场新闻发布会上表明土团党的党选将采取一人一票的投票制度，但马哈迪近期又改变了想法。

“即便是一人一票，我们也要探讨整个实行的制度，是要像公正党那样每一个党职都是一人一票投选出来吗？还是只有高职？或是只有区部职位才这么做？”