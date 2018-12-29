刘国泉：祖宗留下珍贵遗产‧宗亲应传承汉文化 马来西亚刘氏总会总会长拿督刘国泉表示，汉文化是由刘氏所创建的，为此刘氏宗亲更加要把老祖宗传下来的文化学习、保存和传承下去。

刘国泉（左六起）和刘修运与团员们在马来西亚刘氏总会办事处合照留影。左四为刘国富。

（吉隆坡29日讯）马来西亚刘氏总会总会长拿督刘国泉表示，汉文化是由刘氏所创建的，为此刘氏宗亲更加要把老祖宗传下来的文化学习、保存和传承下去。

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他日前在该会会所与徐州市汉文化促进会会长刘修运及一行人进行交流会时这么指出，汉文化是祖宗所留下的珍贵的文化遗产，后辈们应该学习欣赏它，再传承下去。

明年3月访徐州市

“所谓的传承，就是透过在学习的过程中，让后辈们有种归属感，引以为荣，而透过这个过程，也能把宗亲们凝聚起来，团结宗亲。”

他透露，该会将在明年3月中旬到访徐州市，并将拜访汉文化促进会，以探讨未来如何发扬汉文化，如果时间应允，也希望能从中学习汉文化的部份重要精髓。

刘修运在交流会上说，他希望两会之间日后可办一些探讨汉文化的活动，发扬和促进汉文化的学习和传承。

“让我觉得惊讶的是，大部份的马来西亚华人，仍然保留很多来自中国的传统文化，而有一些文化也会随着这边的风俗等有稍微不同，进而成为了马来西亚独有的味道。”

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他说，文化的学习让人不忘记自己的先祖，这就如马来西亚的华人一样，虽然已在马来西亚落地生根几个时代，但是仍然没有忘记自己的根本，这就是文化的力量。

与会者包括雪隆福建刘氏公会会长刘国富。