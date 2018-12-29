网上诬蔑非礼病人‧父母向郭怡捷道歉‧“患精神问题儿子贴文” 昔加末中医药业公会会长郭怡捷遭人在网上诬蔑抹黑事件真相大白，贴文者父母指网上文章是患有精神问题的儿子在不理智情况下所写，并向郭怡捷道歉。

王飞宝（左三起）和郑宝忠向郭怡捷道歉，左一起为杨纪彬、杨天仕和李思华（右一）。（图：星洲日报）

（柔佛‧昔加末29日讯）昔加末中医药业公会会长郭怡捷遭人在网上诬蔑抹黑事件真相大白，贴文者父母指网上文章是患有精神问题的儿子在不理智情况下所写，并向郭怡捷道歉。

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郭怡捷于5月份遭人在脸书数群组贴文指非礼病人，他当时曾与该会理事召开新闻发布会作出澄清，并向警方报案，同时向大马通讯及多媒体委员会作出投诉；郭怡捷之后发现该会一名会员杨天仕儿子的图片遭人盗用，作为发文者的图像而再次召开新闻发布会。

郭怡捷：受到极大伤害

郭怡捷表示，从5月份至今，有关的诬蔑抹黑文章上载于逾20个脸书群组，其中包括昔加末、吉隆坡、新山、霹雳州、槟城、沙巴和砂拉越吹水站，许多人因此向他了解怎么一回事。

“我也是世界中医中药联合会主席团成员，各地人士都打来查询。这段时间里，我受到极大伤害。”

盗用头像贴抹黑文

他指出，他在8月份发现杨天仕的儿子杨纪彬的图片遭人盗用，作为发文者的图片后，依循线索找寻下去，发现21岁的郑姓男子是在网络贴文诬蔑抹黑他的人。

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这名男子曾陪同其母到诊所看诊，而他在第二次的新闻发布会后也曾两度接到威胁讯息。

他指出，他在10月份时曾准备召开新闻会说明，但因为男子的父母临时缺席而喊停。直至日前又在脸书群组发现对方又再贴文诬蔑抹黑他，令他忍无可忍。

“贴文所使用的骗财骗色、禽兽不如是非常严重的字眼。男子的父亲郑宝忠和母亲王飞宝指儿子有精神问题向我道歉。我所受到的伤害已成定局，我也明白为人父母的无奈，希望一切能够到此结束，脸书群组若看到诬蔑抹黑的贴文能马上删除。”

郭怡捷也希望郑宝忠夫妇能够规劝儿子，也盼公众能够明白整件事情的来龙去脉。

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“如果在这之后仍持续发生类似问题，我唯有向相关单位如精神科等作出投诉。”

杨纪彬：频接警告讯息

同时，杨纪彬表示，他从两年前开始接到许多不同号码的讯息，而在8月份接获的电话讯息警告他要小心，要割断他的颈项，之后确定是郑氏男子所为，对方还是他的小学同学。

昔加末中医药业公会副会长李思华也出席今日的新闻发布会。

郑宝忠王飞宝：儿子承认是他做的

郑宝忠与王飞宝表示，他们对于儿子在脸书多个群组贴文诬蔑抹黑郭怡捷全然不知情，直至郭怡捷等人找上门才惊觉此事，儿子也承认是他做的。

指儿子从小被霸凌

他们表示，儿子从小学开始被人霸凌欺负，心灵受创，以致面对精神问题。他们在四五年前带儿子到精神专科看诊，确诊患有精神分裂和忧郁症，但儿子却没准时吃药，以致病情反复。

他们指出，儿子没有继续升学，也没有工作，白天时候外出，直至晚上才回家，他们也不知道儿子去哪里，但儿子不会伤人。

他们向郭怡捷道歉，表示儿子是在不理智的情况下贴文，其所写的与事实不符，是儿子幻想所编造。

他们也针对儿子盗用杨纪彬的照片发文，以致社会人士误会杨天仕与郭怡捷有恩怨而道歉。

诚利药店中药获药管局认证

郑宝忠和王飞宝表示，将加以监管儿子行为，同时即刻删除抹黑郭怡捷的贴文，并指郭怡捷所经营的诚利药店所研制的中药是祖传三代所流传，获得马来西亚卫生部药管局认证，绝对没存在“毒药”的问题。