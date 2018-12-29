刘德华泪斩个唱·大马粉丝失望爆哭·苏俊沅希望华仔早日康复 刘德华因喉咙发炎失声，忍痛落泪宣布取消28日晚上的演唱会。曾为刘德华写歌《太想爱》和《只想抱抱》的苏俊沅，飞到香港一连观赏26、27及28日3场演唱会，人在现场见证刘德华宣布腰斩演唱会的他表示，“他前两场演唱会的状态都很好，而且每场都给我不同感受。”

刘德华忍痛宣布取消第14场演唱会，还难过得掉下泪来。

（香港29日讯）刘德华因喉咙发炎失声，忍痛落泪宣布取消28日晚上的演唱会。曾为刘德华写歌《太想爱》和《只想抱抱》的苏俊沅，飞到香港一连观赏26、27及28日3场演唱会，人在现场见证刘德华宣布腰斩演唱会的他表示，“他前两场演唱会的状态都很好，而且每场都给我不同感受。”他表示刘德华一宣布演唱会腰斩时，现场粉丝包括他都很惊讶。“他已经尽力，辛苦了，虽然有些歌迷大老远飞来，有种不知道怎么办才好的错愕，但我们更在意的是他的健康。”他更希望刘德华早日康复，毕竟身体健康最重要。

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另外，这次也有不少刘德华大马忠实粉丝飞香港捧场，分别观赏11月28日到明年1月3日的不同场次演唱会，购买的票价从380港币（约201令吉）、580港币（约307令吉）到980港币（约519令吉）不等。其中一位大马粉丝李玮婷是购票观赏11月28日到31日共4场演唱会，在刘德华宣布演唱会取消时，人在现场的她当场难过大哭。另一位粉丝李玉美则购票观赏30日及31日共2场演唱会，并希望刘德华以健康为重。

来自台湾的王小姐与一位女友人专程从台湾赴港捧场，由于29日便要离港返台，让她在场外大泪崩，“期待了很久，如果朋友再帮我买到票会再来。”一行8人来自新加坡的何太也大呼失望，问她会否退票？她说：“或者留住门票来留念，若华仔5月再开唱，我们再飞来看。”

多位大马歌迷在刘德华演唱会宣布取消后走出场外合照，虽然难过但也表示支持偶像的决定。

纽约粉丝扬言不会再来

另一位专程从纽约乘了16小时飞机于27日抵港的赵小姐，本来预定28日晚上看完华仔演出后就于29日飞回纽约，她坦言的确有些失望，但看到偶像这么辛苦，也非常理解，她花了600美元（约2491令吉），购买了一张580港币（约307令吉）的票，无意办理退票，“就算华仔补开，我也不会再飞来，因为太辛苦了。”

星友发文力挺被吐槽

网民：哪一行不辛苦？

刘德华因为嗓子问题不得不中途取消第14场演唱会，哭着向观众鞠躬道歉，让现场观众和粉丝十分心疼。刘若英、舒淇、任达华、杨丞琳、古巨基、陈晓东、孙耀威等众明星好友纷纷发文力挺刘德华，表示刘德华一直都非常敬业，并祝愿他早日康复。

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但众明星发文却引发争议，网民评论道：“微博发得挺搞笑的，哪一行不辛苦？”、“本来很心疼刘德华，也很能理解，结果他朋友来一句，你们不懂艺人的辛苦，请问各行各业谁不辛苦？观众买了票，是来消费享受这次表演的。”