弗兹否认行动缓慢·兴都庙骚乱已控26人 全国总警长丹斯里弗兹郑重否认，警方在首邦市USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中行动缓慢的说法，并指警方目前已经提控26人，包括1名One city职员。

弗兹（前排右三）在Muamalat银行经理拿督莫哈末立达（右二）的陪同下见证20对警员完婚。（图：星洲日报）

（吉隆坡29日讯）全国总警长丹斯里弗兹郑重否认，警方在首邦市USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中行动缓慢的说法，并指警方目前已经提控26人，包括1名One city职员。

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他说，警方也已于星期一将调查报告呈交副检察司定夺，至于消拯人员莫哈末阿迪殉职一案，警方仍列为谋杀案处理，目前正等待完整的验尸报告。

此外，弗兹也不愿评论总检察署就阿迪之死召开验尸庭一事，仅表示一切等待验尸庭的判决。

弗兹是在今早出席在士马勒路警察训练中心为20对警察举办的结婚仪式后，发表谈话。

“外界一直质疑警方没采取行动是错的，虽然警方现今仍只逮捕108人助查，但不代表警方没有继续深入调查，所有的调查工作仍在进行中。”

将提控更多涉案者

他指出，一旦有新的证据出现，警方将会持续调查；警方呼吁民众给予更多的协助，尤其是警方公布寻找的66名民众前往警局助查，至今仅有10人现身。

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此外，弗兹也说，警方预料将在下周提控更多的涉案者。

首办警察联合婚礼

另一方面，由Muamalat银行赞助的警察联合婚礼可说是警队首次的创举，此次完婚的警员分别是1名警官、16名低阶警员及3名在警队服务的公务员。

弗兹指出，此次的婚宴从筹备至今仅费时月余，但婚礼却能有秩序的举办，这让他感到非常欣慰，此次共有24对来自警队各地的警员申请，但其中4对因故退出。

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他说，警队非常感谢Muamalat银行的赞助，因为他们的赞助，让这20对新人能有个完美的婚礼，也解决了这些警员在结婚时所面对的财务问题。

“我们希望这项互惠的计划能持续进行，帮助警队内想结婚的警员尽快走入婚姻生活。”