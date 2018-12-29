美股涨势暂停 但全周收涨‧道指震荡低收76点 道指周五温和高开后，出现三大轮由升转跌行情，尾段一度扩大至涨243点，但收市前一小时沽压又涌现，最多倒插157点，令全日高低点数波幅达400点，收市仍跌76.42点或0.33%，报23062.40点，23000点关失而复得；标指回吐0.12%，收报2485.74点；纳指则微涨0.08%，收报6584.52点。

（图：法新社）

（美国‧纽约29日讯）美国股周五停止两天的反弹之路，在周末到来之际，清淡的交投状况放大了市场的波动性。

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道指周五温和高开后，出现三大轮由升转跌行情，尾段一度扩大至涨243点，但收市前一小时沽压又涌现，最多倒插157点，令全日高低点数波幅达400点，收市仍跌76.42点或0.33%，报23062.40点，23000点关失而复得；标指回吐0.12%，收报2485.74点；纳指则微涨0.08%，收报6584.52点。

高盛下滑1.4%，为表现最弱道指成份股，油股埃克森美孚回落1.1%，苹果则靠稳，亚马逊上扬1.1%；晶片股英特尔上扬0.8%，为升幅最大的道指成份股。

本周累计，道指上涨2.75%，标普500指数弹升2.86%，纳指抽高3.97%。

标普500 12月跌逾9%

在周四上演2010年以来最大幅的逆转之后，周五的行情仍然动荡。在这个因圣诞节假期而缩短的一周，首先是创下有史以来最糟糕的平安夜行情，然后又取得近10年来最大的单日涨幅。

标普500指数12月仍势将下跌逾9%，为2009年2月金融危机期间以来最大月度百分比跌幅，并将创下本轮牛市中表现最差的一年，全球股市也将创下2008年以来最糟糕的一年，油价则遭遇2014年以来最大季度跌幅。

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分析员表示，来年还有大量事件风险，包括英国对脱欧协议的投票、中美贸易谈判、美国总统特朗普与国会之间在预算问题上的对峙等等。

汇市方面，投资者年底通常不欲持有太多高风险资产，传统视作避险的日圆和瑞郎齐获追捧，日圆美市尾段升0.69%，报110.22日圆兑1美元，瑞郎涨0.39%，每美元报0.984瑞郎，曾见3个月高位。美元受压，美汇指数跌0.26%，报96.33，美元兑欧元挫0.14%，报1.1449美元。

布油全周跌3%

油价反弹，纽约期油收市升1.6%，报每桶45.33美元，本周累计跌0.6%。布兰特期油升0.1%，收报每桶52.20美元，本周累计跌3%。都录得连续3周下滑。

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金价连升4日创半年高，纽约期金升1.9美元或0.1%，收报每安士1283美元，本周累计涨1.9%。