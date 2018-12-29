总警长：让更多人沉沦毒海·不赞同大麻合法化 全国总警长丹斯里弗兹指出，虽然邻国批准药用大麻合法化，但警队并不认为我国应该跟随，因为这会导致滥用毒品的情况复杂化，让更多人沉沦于毒海。

（吉隆坡29日讯）全国总警长丹斯里弗兹指出，虽然邻国批准药用大麻合法化，但警队并不认为我国应该跟随，因为这会导致滥用毒品的情况复杂化，让更多人沉沦于毒海。

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弗兹指出，警方不能插手他国的事务，但警方不排除泰国药用大麻合法化，将会加剧马泰边界毒品走私问题。

他指出，尽管一切都只是推测，但警方目前已致力研究如何加强马泰边界的巡逻，以防更多大麻通过走私运入我国，当中也要杜绝其他类型的毒品趁机运入我国。

至于有组织建议我国效仿泰国合法化药用大麻的使用，弗兹指站在警队立场，警队并不同意该项要求。

“一旦我国合法化，将导致毒品情况变得更加复杂，让走私和吸毒者的情况加剧，警方执法也会面对困难。”

针对我国的罪案率逐年下降，但民众对警队依旧不信任，弗兹指出，警队将在来年致力提高警队形象，让国人对警方更有信心。

他指出，根据数据显示，截至11月，我国的罪案率同比去年下降10.7%，但国人依旧对警队抱有负面看法。

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“如此可见，警队所设下的提高警队形象的目标尚未达成，因此警队将在来年致力提高警队形象，当中以打击警队内的贪污及赌博活动做起。”