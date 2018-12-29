投资人软脚‧美股基金再爆逃亡潮 美股近来震荡加剧，导致美股基金再爆资金逃亡潮！根据基金追踪机构理柏（Lipper）指出，本周从美股基金与ETF逃窜的资金高达460亿美元、创下史上新高；至于EPFE Global的数据也显示，光是美股基金在本周失血金额也达2月来最高。

（美国‧纽约29日讯）美股近来震荡加剧，导致美股基金再爆资金逃亡潮！根据基金追踪机构理柏（Lipper）指出，本周从美股基金与ETF逃窜的资金高达460亿美元、创下史上新高；至于EPFE Global的数据也显示，光是美股基金在本周失血金额也达2月来最高。

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理柏发布最新统计数据，指称到周三为止的一周，包括美股基金与ETF的流出金额总计达461.7亿美元、为史上之最；至于债券基金也失血惨重、有130亿美元遭赎回，逼近最高纪录。

E FPR的数据也反映资金从美股基金加速逃离的现象。

本周美股基金遭遇投资人赎回277亿美元，为今年2月来最高。美债基金也连续第五周流出，一周失血41亿美元。

这波资金大逃窜凸显今年来美国股债市大幅震荡，导致许多投资人不论在股债市都面临惨重损失，这也进而对他们信心造成严重侵蚀。

美中贸易冲突升高、联储局（Fed）升息路径预期出现逆转，加上明年企业获利成长预料转趋温和，拖累标准普尔500指数本季来重摔逾9%，也使它正朝7年来单季跌幅最大的纪录迈进。

P a c i f i c L i f e基金顾问公司资产配置部门负责人高曼（Max Gokhman）解释，过去对美股并无造成太大下档压力的贸易紧张与地缘政治等因素，如今对美股的冲击已日趋明显。在同时分析师也开始下修企业获利成长估值。

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美中贸易僵局无法突破一直是令投资人不安的重要因素。尽管受年初减税利多激励，为美股带来提振，不过在贸易议题尚未明朗前，企业不愿贸然扩增支出。

Conning资产管理公司全球投资长思睿谦（Rich Sega）认为，“外界关注的焦点在于贸易”。他说许多情况都视美中贸易战发展走向而定。

高曼还提到美股基金本周加速流出的另一项因素为年终将至，机构投资人为重新调整资产配置部位，也赶在新一年开始前赎回资金。