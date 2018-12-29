陈国伟：歪曲林吉祥新大马谈话·“魏家祥断章取义” 针对马华总会长拿督斯里魏家祥歪曲了行动党元老林吉祥早前发表的“不建新大马民主行动党宁离希盟”言论，行动党蕉赖区国会议员陈国伟表示，这是魏家祥欲通过断章取义的手段，对民主行动党作出污衊！

陈国伟：林吉祥早前发表的言论，代表行动党的立场。（图：星洲日报）

（吉隆坡29日讯）针对马华总会长拿督斯里魏家祥歪曲了行动党元老林吉祥早前发表的“不建新大马民主行动党宁离希盟”言论，行动党蕉赖区国会议员陈国伟表示，这是魏家祥欲通过断章取义的手段，对民主行动党作出污衊！

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他说，林吉祥所指的“新马来西亚”，是新政府要实现希盟4党对马来西亚人民在第14届大选中作出的承诺，包括百日内实现的10项承诺，以及5年内实现的60项承诺。

“希望联盟在大选中作出的承诺，我们绝对不会食言，因为我们必须对人民付出全责。”

陈国伟是在今日于服务中心移交拨款给100个受惠的民众时，这么表示。

陈国伟也表示，国债是一个大黑洞，要填平并不容易，新政府也面对极大的财务压力，因此部份承诺无法在百日被实现，如取消过路费，但政府也宣布将冻结全国21条大道于2019年调涨过路费。

林吉祥“声音”是党立场

“魏家祥想通过断章取义，陷林吉祥于不义，也对民主行动党作出污衊。事实上，我认同并支持林吉祥的‘声音’，因为这就是我们党的立场。”

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他指出，民主行动党与公正党、土团党及诚信党组成联盟，不止要实现竞选承诺，甚至要作出更多的体制改革，让马来西亚的发展走向正轨，并提高国际社会对马来西亚的尊重，成就更多的外资，使国运重新振作及昌隆。

他说，大选宣言是要塑造多元民主促国团结及种族和谐的新马来西亚，马来西亚若要成功，就不应该出现贫富鸿沟现象。

无论如何，陈国伟表示，不管是统考或地方选举课题，都是希盟政府要实现的承诺，尤其希盟政府希望可以加强地方政府的效率、诚信及行政功能，提高地方政府的透明度，杜绝贪污现象，因此将废除了53年的地方议会选举重新恢复，是希盟政府势在必行的承诺。他也认为，吉隆坡和其他13个州属的首府，应成为恢复地方议会选举的“火车头”，带动司法和体制的改革。

此外，陈国伟表示，许多人都在询问公正党主席拿督斯里安华是否为马来西亚第八任首相，他透露这是希盟4党主席的协议与共识，希望不要再有任何猜疑。