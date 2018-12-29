主席传191亿收购‧西尔斯或免清盘 路透引述消息人士称，拥有125年历史的美国老牌百货店西尔斯（Sears）主席兰珀特（EddieLampert）已经向该间已申请破产保护的公司，提出一份价值46亿美元（约191亿令吉）的收购建议；如果成事，该间公司可免于清盘，而数以千计的员工也免于失业。

（美国‧纽约29日讯）路透引述消息人士称，拥有125年历史的美国老牌百货店西尔斯（Sears）主席兰珀特（Eddie Lampert）已经向该间已申请破产保护的公司，提出一份价值46亿美元（约191亿令吉）的收购建议；如果成事，该间公司可免于清盘，而数以千计的员工也免于失业。

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同时，美国银行、花旗银行与加拿大皇家银行等3间西尔斯债权银行、已同意向兰珀特提供9.5亿美元有资产担保贷款，以及3.5亿美元备用信贷额，协助其达成上述收购。除上述贷款外，兰珀特也得到非金融机构提供的4亿美元资金。

消息人士指出，兰珀特的建议将让西尔斯保留425间分店，令到5万个西尔斯员工保住饭碗。

兰珀特私人持有的ESL投资公司，现时持有西尔斯18亿美元债务，他计划豁免西尔斯的偿债责任，以便争取其收购建议成功。

西尔斯、兰珀特与ESL拒评或没有回应上述消息。

如果没法找到买家，现时聘用6.8万个雇员的西尔斯将进入清盘程序。除了兰珀特的收购建议，该公司还接获其他收购建议，但有关买家只对西尔斯部份资产有兴趣，因此西兰斯最终也会被清盘。