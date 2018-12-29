私有化5年后‧戴尔重新借壳上市 继2013年携手风投机构银湖资本完成私有化后，全球PC个人电脑和存储巨头戴尔科技（DELL）在2018年倒数第二个交易日重归美国证券市场。

（美国‧纽约29日讯）继2013年携手风投机构银湖资本完成私有化后，全球PC个人电脑和存储巨头戴尔科技（DELL）在2018年倒数第二个交易日重归美国证券市场。

广告

该股开盘价为46美元，收报45.43美元，按照“类发行价”44.60美元计算，戴尔重回美股首日收涨1.86%。

早在2013年，戴尔联手银湖资本的私有化金额接近240亿美元（约997亿美元），堪称2008年金融危机以来最昂贵的一次杠杆收购案例。在私有化的5年中，戴尔以670亿美元吞并EMC，完成了史上最大的科技收购，成功从个人电脑制造商，转型成为集硬件和服务于一体的IT云端供应商。

戴尔科技身负527亿美元的巨额债务，被视为通过发新股IPO上市集资的障碍，因此以买回当时为收购EMC（及EMC控股的VMware）而发行的追踪股票DVMT的方式借壳上市。