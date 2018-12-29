狮城工作10年圣诞回乡团聚·男子疑财务纠纷被刺死
2018-12-29 18:37
狮城工作10年圣诞回乡团聚·男子疑财务纠纷被刺死
这起谋杀案今晨发生在双溪拉兰新城市巴刹附近，死者为41岁的姆廉迪，与妻子育有5名子女。据了解，姆廉迪在新加坡工作超过10年，圣诞节当天返乡与家人团聚，不料却遭人杀害。
（吉打．双溪大年29日讯）疑财务纠纷遭人刺杀，印裔男子惨死车内！
广告
这起谋杀案今晨发生在双溪拉兰新城市巴刹附近，死者为41岁的姆廉迪，与妻子育有5名子女。据了解，姆廉迪在新加坡工作超过10年，圣诞节当天返乡与家人团聚，不料却遭人杀害。
胸颈被刺9刀
案发现场附近的一名保安员说，姆廉迪的轿车昨晚11时左右已停放在该处，引擎未熄，凌晨2时左右巡逻时，仍见车子停放在原处，直到凌晨4时左右再巡逻时察觉事态不寻常，检查后发现姆廉迪已遭人杀害。
初步调查显示，姆廉迪的胸口和颈部一共被刺9刀。他的妻子与家属闻讯赶到命案现场，情绪激动拒绝受访。
瓜拉姆拉警区副主任沙扎利受询时说，姆廉迪被发现时已毙命，致命伤相信是在胸口以及颈部。
有消息指死者面对财务问题，因此警方将优先从债务纠纷角度调查此案。
广告
沙扎利也说，姆廉迪身上的钱财未失，警方也会调查命案的动机是否为寻仇。
文章来源：星洲日报·2018.12.29
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论