埃及旅巴游金字塔遭炸弹袭‧越南观光团4死12伤 一辆载了14名越南观光客的游览车，周五在埃及著名的吉萨金字塔群附近遭遇藏在路边的炸弹攻击，车上3名越南游客和1名埃及导游丧生，另有12人受伤，其中2人伤势严重。今次是埃及接近两年以来，首次有游客遇到这类袭击，暂时未知今次暴行是甚么组织所为。

(图:法新社)

（开罗29日讯）一辆载了14名越南观光客的游览车，周五在埃及著名的吉萨金字塔群附近遭遇藏在路边的炸弹攻击，车上3名越南游客和1名埃及导游丧生，另有12人受伤，其中2人伤势严重。今次是埃及接近两年以来，首次有游客遇到这类袭击，暂时未知今次暴行是甚么组织所为。

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埃及总理马德布利前往医院探视伤者时对记者说，这辆游览车未按原定路线行驶，也未通知安全部队，一般观光路线都会有警察维安。

不过，这辆游览车的埃及籍司机告诉当地媒体，他未偏离路线。

目前还没有组织宣称犯案，但伊斯兰好战分子过去有攻击观光客的纪录，其中以“哈里发国”（IS）最活跃，主要在北部西奈半岛活动。埃及检方表示，已展开紧急调查找出凶手。

马德布利呼吁，不要“放大”这起事件，“世上没有国家能保证百分之百安全”，“任何地方都可能发生单一事件，我们必须知道未来还可能再发生”。观光业是埃及经济命脉。

美国政府发表声明谴责这起攻击事件，促共同对抗恐怖活动，并支持埃及政府将行凶者绳之以法。

据报道，这辆游览车在当地时间晚上6时15分驶经吉萨圣地区的马尔尤提亚街时，一枚藏在墙边的土制炸弹爆炸，事发现场距吉萨金字塔群不到4公里。一名未受伤的越南游客说，当时他们准备去吉萨金字塔群欣赏声光秀，突然听到爆炸，太可怕了，大家惊恐喊叫。