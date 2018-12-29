越南观光团遇袭4死12伤‧埃及剿灭40“恐怖分子 埃及著名的吉萨金字塔群附近发生路边炸弹袭击，造成3名越南游客死亡及一名埃及导游丧生，另有12人受伤后，埃及警方周六清晨展开多场突袭行动，剿灭了40名“恐怖分子”。

(图:法新社)

（埃及‧开罗29日讯）埃及著名的吉萨金字塔群附近发生路边炸弹袭击，造成3名越南游客死亡及一名埃及导游丧生，另有12人受伤后，埃及警方周六清晨展开多场突袭行动，剿灭了40名“恐怖分子”。

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旅巴金字塔遭炸弹攻击

当地时间周五傍晚6时15分（大马时间周六凌晨12时15分），一辆载了14名越南游客的游览车，在距吉萨金字塔群约4公里处遭藏在路边的炸弹攻击，车上3名越南游客和1名埃及导游丧生，另有12人受伤，其中2人伤势严重。今次是埃及接近两年以来，首次有游客遇到这类袭击，暂时未知今次暴行是甚么组织所为。

埃及内政部周六发表声明称，当天清晨在吉萨区展开两场突袭行动，剿灭30名“恐怖分子”，另外10人是在北西奈半岛展开的突袭中剿灭。

声明又指，当局接到情报指恐怖嫌犯正策划对国家机构和旅游景点以及教堂发动一连串袭击。

路透社报道，越南敦促埃及揪出幕后黑手。外交部发言人黎氏秋恒发声明表示，对事件感到极度愤怒并强烈谴责这起杀害及致伤无辜越南人民的恐怖行径。声明说：“越南要求埃及迅速对事件展开调查并追捕黑手。”

埃及总理马德布利前往医院探视伤者时对记者说，这辆游览车未按原定路线行驶，也未通知安全部队，一般观光路线都会有警察维安。

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司机否认偏离路线

不过，这辆游览车的埃及籍司机告诉当地媒体，他未偏离路线。

目前还没有组织宣称犯案，但伊斯兰好战分子过去有攻击游客的纪录，其中以“哈里发国”（IS）最活跃，主要在北部西奈半岛活动。埃及检方表示，已展开紧急调查找出凶手。

马德布利呼吁，不要“放大”这起事件，“世上没有国家能保证百分之百安全”，“任何地方都可能发生单一事件，我们必须知道未来还可能再发生”。旅游业是埃及经济命脉。

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美发声明谴责攻击

美国政府发表声明谴责这起攻击事件，促共同对抗恐怖活动，并支持埃及政府将行凶者绳之以法。

一名未受伤的越南游客说，当时他们准备去吉萨金字塔群欣赏声光秀，突然听到爆炸，太可怕了，大家惊恐喊叫。