实必丹水供每况愈下·苏诗登：比前朝糟 （实必丹29日讯）实必丹大闹水荒！该镇的用户长期以来每日仅获得区区数小时水供的情况非但没有获得改善，反而有日益恶化的趋势。

（实必丹29日讯）实必丹大闹水荒！该镇的用户长期以来每日仅获得区区数小时水供的情况非但没有获得改善，反而有日益恶化的趋势。

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自前日（27日）起，该镇的水供竟陷入全面中断的困境。当地用户严词抨击水务局失职的同时，也促请基本设施发展部长拿督彼得安东尼就此事作出明确的交代。

马华实必丹区会主席苏诗登表示，若新政府无法解决实必丹的水供问题，基本设施发展部长应引咎辞职。

苏诗登指出，在过去两个多月里，实必丹居民每天在大白天里只获得几小时的水供，在夜间水供全无。虽然曾有居民向当地水务局投诉，但每次的投诉皆是“对牛弹琴”，全无下文。

“水务局在这么长的时间里究竟在干什么？怎么找不出解决对策？”

■应撤换无能职员

苏诗登说，在前朝政府执政期间，实必丹水务局提供的水供服务欠佳，这是无可置否的事实，但并没有当前新政府上台执政后这么“烂”。

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“水务局里不是有大批‘工程师’吗？他们每天上班到底在做什么？怎么能对实必丹水供失常问题视若无睹，一拖就拖了几个月？”

他也促请政府大刀阔斧，大事改革一番，彻底撤换水务局无能的职员。