疑搞婚外情行为失检·狮城新捷运总裁辞职 新加坡新捷运总裁颜睿杰因个人行为失检辞职，新捷运证实颜睿杰已正式提出辞呈，集团董事会也已接受他的辞呈。

新加坡新捷运总裁颜睿杰因个人行为失检辞职。

（新加坡29日讯）新加坡新捷运总裁颜睿杰因个人行为失检辞职，新捷运证实颜睿杰已正式提出辞呈，集团董事会也已接受他的辞呈。

广告

颜睿杰（61岁）是在2007年加入新捷运，曾担任集团的营运总裁和执行董事，并从2010年起担任总裁一职。

颜睿杰昨晚（12月28日）加复《联合早报》询问时证实，已在昨早提交辞呈，并会在3个月后正式卸下总裁职务。

针对为何辞职，颜睿杰受询时表示不便进一步说明，并强调作为公司最高领导人，他有责任为自己的行为负责。

根据该报了解，颜睿杰因涉及婚外情而辞职。

有网民在社交媒体平台Instagram上发布两则贴文，指颜睿杰同已婚下属发生关系，该网民也发布视频，不过视频中的人都打上马赛克，无法证实身份。

新捷运集团主席林日波答覆询问时指出，颜睿杰向他提交辞呈时，也为他的个人行为失检深表歉意。

广告

林日波说：“颜睿杰已为他个人行为上的疏忽承担所有责任，董事会也已接受他的辞呈。我们失去了一名为新加坡陆路交通付出不少的好总裁。”