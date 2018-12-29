乌节路公共场所禁烟·热点区装电眼监控 新加坡乌节路公共场所下星期二起禁烟，该国国家环境局到时会根据反馈，在一些热点地区装置监控摄像机协助当局执法。

（新加坡29日讯）新加坡乌节路公共场所下星期二起禁烟，该国国家环境局到时会根据反馈，在一些热点地区装置监控摄像机协助当局执法。

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新加坡《联合晚报》引述该环境局文告说，乌节路公共场所从2019年1月1日起正式划定为禁烟区，在特定吸烟区以外地方抽烟者可被罚款。

目前已划定的特定吸烟区超过40个，多数地段每隔100至200米就有一个。吸烟区设有明显的告示牌，也会放置烟灰缸和可丢烟头的垃圾桶。

实施首3个月口头警告

与此同时，乌节路餐饮场所现有吸烟处从星期一（31日）起废除，烟客不得在这些场所吸烟。

禁烟令实施的前3个月，也就是2019年1月1日至3月31日，在新划定的禁烟区内抽烟的人会接到执法人员或志工口头警告。

他们会穿上容易辨识的汗衫或佩戴蓝色徽章。接获警告者若不肯遵从指示，可被罚款最高1000元（约3000令吉）。

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从2019年4月1日开始，在新禁烟区吸烟的公众将被处分。随着禁烟区范围扩大，为了能更有效地调度执法资源，环境局会根据反馈，在一些热点地区装置监控摄像机。

至于那些在巴士站和有盖走廊等现有禁烟区吸烟的人，将依旧按现行条例处分，不享有任何宽限期。