巴西新任总统1月上任‧料最先访美晤特朗普 有“巴西特朗普”之称的右翼候任总统博尔索纳罗明年1月上任。美国一名匿名官员周五透露，博尔索纳罗已与美国总统特朗普找到共同基础，估计他会在明年初访问华盛顿。

(图:法新社)

（巴西29日讯）有“巴西特朗普”之称的右翼候任总统博尔索纳罗明年1月上任。美国一名匿名官员周五透露，博尔索纳罗已与美国总统特朗普找到共同基础，估计他会在明年初访问华盛顿。

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这名官员表示，美国国务卿蓬佩奥将会出席博尔索纳罗新年在巴西利亚举行的就职典礼，并讨论有关特朗普邀请博尔索纳罗访美的事宜。他说：“我们期待，这是博尔索纳罗上台后明年初次展开的首个官方访问。”

官员提到，博尔索纳罗与蓬佩奥同样警告过，中国在拉丁美洲增加投资，最终这些项目可能成为债务陷阱。博尔索纳罗支持美国，把驻以色列大使馆迁往耶路撒冷，也批评国际社会针对气候变化的立场。特朗普政府视他为强大的盟友。

图为博尔索纳罗（左）在里约热内卢会见涅坦雅胡（右）时表示，两国之间将出现新的“兄弟情谊”，并将促进两国在经济、军事和技术上的合作，但博尔索纳罗未提及迁使馆问题。