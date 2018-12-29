高中及大学同时毕业·16岁天才想从政 堪萨斯州一名年仅16岁的天才少年莫瑞尔，明年5月19日和30日先后参加两场毕业典礼，成为有史以来同时获得四年制高中毕业证书和哈佛大学学士文凭的第一人。莫瑞尔想要从政，他母亲说，政治家改变世界，让聪明人来做很有意义。

（图：网络照）

（美国29日讯）堪萨斯州一名年仅16岁的天才少年莫瑞尔，明年5月19日和30日先后参加两场毕业典礼，成为有史以来同时获得四年制高中毕业证书和哈佛大学学士文凭的第一人。莫瑞尔想要从政，他母亲说，政治家改变世界，让聪明人来做很有意义。

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莫瑞尔就读尤利西斯高中和哈佛大学；他的父亲卡洛斯向《哈钦森新闻》表示，哈佛大学改变规定，让他儿子成了“唯一”达成这莫瑞尔明年5月领到高中和哈佛大学文凭时，将是17岁。

莫瑞尔小学3年级时，老师就告诉他的父母：“你家儿子不只有天份，是非常非常有天份。你们得为他做点什么。”

莫瑞尔到了西沃德郡社区大学做测验，起初以为机器坏了，因为他的测验结果远远超过高中毕业水平。