阿联酋重开驻叙利亚大使馆 阿联酋周四重开在大马士革关闭近7年的大使馆，巴林随即表示有意效法。近期叙利亚和阿拉伯世界互动频繁，反映区内的阿拉伯国家渴望重新拉拢叙利亚，箝制不断坐大的伊朗什叶派势力。

（叙利亚29日讯）阿联酋周四重开在大马士革关闭近7年的大使馆，巴林随即表示有意效法。近期叙利亚和阿拉伯世界互动频繁，反映区内的阿拉伯国家渴望重新拉拢叙利亚，箝制不断坐大的伊朗什叶派势力。

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阿联酋驻大马士革大使馆周四在代理大使奈米主持下重新升起阿联酋国旗。其他外交人员例如伊拉克驻叙利亚大使也出席观礼。有人认为，这代表叙利亚和阿联酋的关系出现缓和迹象。

奈米表示，欢迎叙利亚重回阿拉伯国家怀抱。他说，这么做将启动阿拉伯国家支持叙利亚独立、主权、统一、安全，以及预防地区势力介入叙利亚的阿拉伯事务的危险。

美国有线新闻网络（CNN）报道，重开使馆有助缓减叙利亚总统阿萨德面对的孤立情况。叙利亚2011年爆发内战后，阿联酋驻大马士革使馆一直关闭。（路透社照片）