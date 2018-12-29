城市丰收教会失信案·黄玉音提早10个月出狱 新加坡城市丰收教会失信案6名被告之一的黄玉音，虽不符合居家宵禁计划（Home Detention Scheme）资格，但相信狱中表现良好，得以提早10个月结束铁窗生涯，本月21日出狱和家人过圣诞节。

黄玉音的丈夫（左）与孩子对于她的出狱感开心。（图：档案照）

（新加坡29日讯）新加坡城市丰收教会失信案6名被告之一的黄玉音，虽不符合居家宵禁计划（Home Detention Scheme）资格，但相信狱中表现良好，得以提早10个月结束铁窗生涯，本月21日出狱和家人过圣诞节。

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城市丰收教会6人卷入失信案件，康希（54岁，创会牧师）与陈一平牧师（46岁）、黄玉音（42岁）、陈绍云（43岁）、林岭恒（51岁）及周英汉（58岁）被指在2007年至2009年以教会认购两家公司Xtron和Firna债券为幌子，共谋挪用教会5060万元公款（约1.52亿令吉），并把其中的1300万（约3900万令吉）元用来打造康希妻子何耀珊（47岁）进军美国的处女英语唱片。他们在2012年被控，隔年开始受审。审讯断断续续进行142天后，6人在2015年被判罪与判刑。

控辩双方之后上诉至高庭，高庭去年4月以二对一裁定，六人不算“代理人”，因此不应以第409条文的严重失信罪提控，改控第406条文的一般失信罪，6人刑期因此从21个月至8年，减至7个月至3年半。除了周英汉外，康希等人都已在去年4月21日开始服刑。

新加坡《新明日报》报道，距离此案落幕已有10个月之久，新加坡监狱署受询时证实，原本被判刑30个月的黄玉音去年入狱后，已于上周五（21日）获释。

监狱署也表示，黄玉音不适合“居家宵禁计划”，但没有说明理由。

教会前财务经理陈绍云去年9月11日获释，是首名获释的被告，接着就是前管委会成员林岭恒，他于今年4月21日获释。

黄玉音成为第3名获释的被告，据居民及教友所说，她在出狱后的第一顿晚餐并无特别准备，简单的和家人在家吃饭。

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不过，丈夫和3个孩子对于她的出狱感到十分开心，今早还特地一家五口到水上乐园游玩。