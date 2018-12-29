中国北斗系统服务扩展全球 中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示，北斗3号基本系统完成建设，将投入提供全球服务。这标志着，北斗系统服务范围由区域扩展至全球，北斗系统正式迈入全球时代。

(图:互联网)

（中国‧北京29日讯）中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示，北斗3号基本系统完成建设，将投入提供全球服务。这标志着，北斗系统服务范围由区域扩展至全球，北斗系统正式迈入全球时代。

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中新社报道，北斗系统是中国自主建设、独立运行，与世界其他卫星导航系统相容共用的全球卫星导航系统，可在全球范围，全天候、全天时，为各类用户提供高精度、高可靠的定位、导航、授时服务。

随着北斗导航系统快速发展，它在中国应用非常广泛。在宁夏，农民用它为播种农用机械导航，实现无人驾驶。在内蒙，牧民在偏远地区也能通过北斗发送短信，远程控制为牲畜供水。

北斗卫星导航系统最初是为解放军设计，以减少对美国主导的GPS的依赖。然而随着北斗覆蓋范围的扩大，商业机会也逐渐展现。以北京为例，3万多辆出租车、2万多辆公交车已安装北斗晶片，实现北斗定位全覆蓋。根据中国政府的目标，到2020年所有新车都将安装北斗晶片。（互联网照片）