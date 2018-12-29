“扬声器仅RM1720非6千”·教部驳斥教师指控 社交媒体流传一则标题为“学校老师揭露教育部欺诈恶行，劫走8000万令吉”的贴文，狠批教育部以不合理价格购买扬声器设备；教育部今日发出严正声明驳斥：“这是一项严重的指控！”

（雪兰莪．八打灵再也29日讯）社交媒体流传一则标题为“学校老师揭露教育部欺诈恶行，劫走8000万令吉”的贴文，狠批教育部以不合理价格购买扬声器设备；教育部今日发出严正声明驳斥：“这是一项严重的指控！”

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该名老师是在贴文中，质疑为何教育部为学校购买的扬声器设备价格比市场高，货物与实际价格不符；文中也使用多个诬衊字眼指责教育部，包括批评“看不见的手”（tanganghaib）、抢劫以及欺诈等。

该贴文更称，原本只需1500令吉的扬声器，到了教育部手上，却变成6000令吉？究竟教育部长马智礼在部门做了什么事情？怎么连白天都发生抢劫案呢？”

随后，教育部对此发声明澄清“根本没有这回事”，有关贴文显然是为损坏教育部、部长马智礼及新政府的形象和声誉。

该部说，自509大选之后，希盟政府从未也并不打算做出任何令国家和人民亏损的事情，包括购买这类的器材设备。

该部指出，在雪州两所学校进行的内部调查显示，由雪州教育局所购买的扬声器设备每个为1720令吉，并非如贴文所称每个价格为6000令吉。

“整个采购方式都经过有序的过程，一切都是按照财务程序进行。”

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教育部批评该贴文是狡诈的暴力诽谤，而有关人士更是对该部做出恶意和毫无根据的指责。

老师脸书道歉

另一方面，该名在网上贴文指责教育部的老师，今日已经在其脸书发布道歉声明，并承认是因其对货物定价细节有误，而做出误解的阐述。