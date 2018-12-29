以巴和平支持者‧以色列文坛大师奥兹病逝 一直为以巴和平进程发声的以色列著名作家阿莫斯奥兹癌症病逝，终年79岁。以色列总理涅坦雅胡赞扬奥兹对希伯来文学有重大贡献，形容他巧妙地在情感上表达以色列的重要经历。

（以色列‧耶路撒冷29日讯）一直为以巴和平进程发声的以色列著名作家阿莫斯奥兹癌症病逝，终年79岁。以色列总理涅坦雅胡赞扬奥兹对希伯来文学有重大贡献，形容他巧妙地在情感上表达以色列的重要经历。

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1939年生于耶路撒冷的奥兹，父母都是东欧犹太人移民。他在上世纪60年代参与中东战争。奥兹的作品围绕以色列为主题，以希伯来文著有18部作品，探讨以色列和现代政治的复杂关系，当中忆述他在耶路撒冷童年及母亲自杀的经历的长篇小说《爱与黑暗的故事》（A Tale of Loveand Darkness），获多个奖项及改拍成电影，另外他多年来都被视为诺贝尔文学奖的大热之一。

奥兹也经常在文章及讲课中促请以巴领袖达成和平协议，为巴勒斯坦立国，反对以色列政府在约旦河西岸兴建犹太人定居点。