烧伤美国男子耳朵？AirPods爆炸是假新闻 苹果无线耳机AirPods爆炸，导致一名美国男子耳朵受伤入院？是假新闻！

这张看似耳朵烧伤的照片，实则是刊登于2013年5月的《Indian Journal of Burns》一篇关于管理耳朵外部烧伤的文章中。

（雪兰莪．八打灵再也29日讯）苹果无线耳机AirPods爆炸，导致一名美国男子耳朵受伤入院？是假新闻！

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娱乐网站Huzlers于圣诞节前夕发表一则新闻，指一名来自美国亚利桑那州的男子约西亚．约翰逊疑全新苹果无线耳机AirPods在耳内爆炸，导致他受伤入院。

Huzlers报道指，21岁的约西亚表示Airpods爆炸后脸部二度烧伤，正在医院接受治疗，并指除非耳机在充电，他都会一直戴着耳机，有时还会戴着入眠。

报道还指，约西亚坦承他当时正在观看色情片，其阴茎及睾丸也有一度烧伤。

报道还引述治疗师及技术专家的谈话，促请Airpods用户不要经常使用耳机，甚至将耳机扔掉。

根据美国打假Snopes.com报道，Huzlers报道指圣诞节期间热门礼物之一的苹果AirPods，因其中一个耳机在男子耳内爆炸被送院一事是假新闻！

Snopes.com指出，Huzlers在新闻中贴出的受害者耳朵烧伤的照片，其实是刊登于志期2013年5月的杂志《Indian Journal ofBurns》一篇关于管理耳朵外部烧伤的文章，也是苹果发布第一代AirPods的3年以前。

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报道指，有关新闻不是一则真正的新闻报道，并指Huzlers是一个娱乐网站，过去拥有发布垃圾新闻的“悠久历史”。

Huzlers网站在其网页上载的免责声明指：“Huzlers是世界上最臭名昭彰的恶搞娱乐网站，如果它在社交媒体上流行，你会在这里找到它！”