北大马克思学会改组学生抗议被强行带走 早前传被警方带走的北京大学马克思主义学会会长邱占萱，据称已在周四获释。在扣押时，邱占萱自称受到24小时的疲劳审讯，海淀公安份局释放他时发出“行政处罚决定书”，理由是他在北大办公楼前举标语和唱歌扰乱北京大学办公秩序。

（中国‧北京29日讯）早前传被警方带走的北京大学马克思主义学会会长邱占萱，据称已在周四获释。在扣押时，邱占萱自称受到24小时的疲劳审讯，海淀公安份局释放他时发出“行政处罚决定书”，理由是他在北大办公楼前举标语和唱歌扰乱北京大学办公秩序。

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北京大学团委当天通报，马克思主义学会完成改组，20岁的邱占萱因违反《治安管理处罚法》而被撤职，现由马克思主义学院2018年硕士研究生马宁取代。

法新社报道，周五有多名学生在北大校园高举标语和喊口号，抗议改组马克思主义学会，要求撤销不合理的改组决定。保安人员强行将他们带走，有些被压在地上制服。

马克思主义学会负责人被指严重背离注册时向指导单位、教师的承诺，拒不接受指导，拒绝提交会员讯息，且屡次违规举办活动，已严重失职。有学生向传媒表示，这是校方决定，学生毫不知情。