才抵达第一天·大马青年赴狮城找工失踪 18岁马来西亚青年有意来新加坡工作，随中学同学先过来看看，岂料抵新第一天就失踪，至今已3天。

18岁的章达铭26日来新第一天就失踪，至今音讯全无。（图：受访者提供）

（新加坡29日讯）18岁马来西亚青年有意来新加坡工作，随中学同学先过来看看，岂料抵新第一天就失踪，至今已3天。

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新加坡《联合晚报》报道，甄子勇（18岁，摊位助手）昨天联系上该报并指同龄中学同学章达铭星期三（26日）失踪，至今都还没消息。

“他第一次来新加坡，又是个内向的人，不知道是不是走失了。”

甄子勇说，自己来新工作4个月，而章达铭知道后，也有意思过来工作，因此就安排跟他过来看看。

由于章达铭从未来过新加坡，甄子勇建议他先过来适应环境，可以的话再找工作。

两人于是在26日乘搭长途巴士从吉隆坡过来，抵达时已是清晨5时。

下班后已找不到达铭

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甄子勇把章达铭带到自己在小印度一带租下的房子，出门上班前交代他不要乱走，并建议他到附近城市广场（City Square Mall）逛逛就好。

“我给了他50元，告诉他，我9时放工后再带他去吃晚餐。”

甄子勇最后一次看到章达铭是星期三早上8时30分，放工后回到家已不见他的踪影。

他问了室友，但都没人知道章达铭去了哪里。

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甄子勇说，章达铭的手机号码仍是马来西亚号码，所以联络不上，社交媒体上也没有更新近况。

“他只带了手机和我给他的50元，其他的身份证、护照、行李都还在家中。”

“他身高172公分，带着一副黑框眼镜，最后一次看到他是穿着褐色T恤、黑色长裤。”