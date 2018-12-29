应对少子老龄化‧日本研发机器人守钓鱼台 日本防卫省将极力研发减轻体力工作负担的“动力服”，以及遥控小型侦察机机器人的技术。这是将作战的一部份，从人类替换成机器人的“省人化”措施之一。此举旨在应对随着急速加剧的少子老龄化及人口减少出现的自卫队员人手短缺问题，预计将应用于尖阁诸岛（钓鱼岛）等岛屿防卫及发生大规模灾害的情况。

（东京29日讯）日本防卫省将极力研发减轻体力工作负担的“动力服”，以及遥控小型侦察机机器人的技术。这是将作战的一部份，从人类替换成机器人的“省人化”措施之一。此举旨在应对随着急速加剧的少子老龄化及人口减少出现的自卫队员人手短缺问题，预计将应用于尖阁诸岛（钓鱼岛）等岛屿防卫及发生大规模灾害的情况。

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投入6亿日圆（2269万令吉）研究费于2017年完成的试制品可将50公斤的重量减轻至体感20公斤左右。还能实现一边持重物一边以相当一成年人快跑速度的时速13.5公里持续前行。为投入实际运用，2019年以后将在陆上自卫队的演习场野外展开验证实验。

以2011年3月的福岛核灾为契机，小型侦察机的研发工作全面启动。队员可从安全的场所操控小型无人机，进入队员生命安全受威胁的现场，迅速掌握建筑物结构及官兵人数。

此外，在海中自动航行收集讯息的无人潜水器装备也在推进省人化、无人化。（互联网照片）