妇女指遭狼网友勒索2万·男主角现身反驳指控·“你情我愿上床没勒索” 昨天被指威胁逼迫43岁已婚妇女发生性关系，并以900张裸照威胁勒索2万令吉的谢先生今日现身反驳指控，并指他与萧女士是在你情我愿下发生亲密关系，他也没有如对方所言般勒索及威胁她。

（雪兰莪．八打灵再也29日讯）昨天被指威胁逼迫43岁已婚妇女发生性关系，并以900张裸照威胁勒索2万令吉的谢先生今日现身反驳指控，并指他与萧女士是在你情我愿下发生亲密关系，他也没有如对方所言般勒索及威胁她。

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收钱帮忙解决财务问题

56岁的谢先生今午致电《星洲日报》回应指控时指出，他的确有收了萧女士的钱，共1万1千令吉，但并不是如萧女士指控般的情色勒索，反而是因为萧女士要他帮忙解决一些财务问题。

“当时她面对一些财务问题需要我帮忙解决，所以给了我1万1千令吉，我自己也自掏腰包出了1万3千令吉来帮助她，说我勒索她简直是无稽之谈。”

谢先生也承认，目前单身的他的确喜欢上了萧女士，两人也的确发生亲密关系，但两人是你情我愿的，他并没有威胁逼迫对方。

“我住在马六甲，她住在金马仑，然后我们在怡保见面，如果说我逼迫她，她大可不必出现！而且我们俩住得那么远，又不是住得很近，哪又怎样逼迫她就范？她根本是出于自愿的。”

出示对话记录证情侣关系

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此外，谢先生也在脸书上张贴了多张他与萧女士的对话记录，可见萧女士称他做爱人，来证明他们俩的关系就如情侣一般。

至于视讯裸聊及裸照，谢先生指出，他们俩就像一般远距离恋爱的情侣那样，有时会在视讯中互解寂寞，他手上也的确有一些裸照，但绝不是如萧女士说那般威胁逼迫，说有900张也过于夸张。

此外，谢先生也指责马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐，在没有了解清楚情况下，就根据萧女士的单方面指控召开新闻发布会指控他，令他十分困扰。

昨天，一名43岁已婚妇女萧女士向张天赐求助，指他遭狼网友威胁逼迫，半年来多次被迫视讯裸聊及发生性关系，如今还被对方持裸聊视讯截图勒索2万令吉，令她痛不欲生。