知己知彼·各族齐搓汤圆过冬至 一阳复始冬至日，正是团圆好节时；各族同胞相聚欢，弘扬文化共彼此。

冬至过后就是圣诞节，有人把汤圆做成雪人模样，相当可爱。

一阳复始冬至日，正是团圆好节时；各族同胞相聚欢，弘扬文化共彼此。

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配合冬至佳节，吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂妇女组在今年主办了“爱是一家过冬至”活动，与民众欢庆佳节，同时藉此活动推广传统中华文化，促进各族友好关系。

当天共有15个联办单位参与搓汤圆环节，并设有各籍贯展示区，包括印裔及巫裔特色的创意汤圆，为活动增色不少。

大马华人穆斯林协会理事刘健发携带巫裔妻子罗美娜参与冬至活动，2人亲手烹制汤圆，在摊位上展示，供人试吃。

穆斯林可保留传统习俗

他接受星洲日报访问时说，庆祝节日跟宗教是没有冲突的，而伊斯兰教规亦接受庆祝其他宗教节日。

“虽然我们是穆斯林，可是我们还是可以保留传统的文化习俗。”

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刘健发认为，过冬至跟家人吃汤圆是一件很有意义的事情，因此决心要保留这个文化，传给下一代。

除了巫裔和印裔同胞，当天亦有老人院、孤儿院和罗兴亚人参与，大家一起学习搓汤圆，欢庆冬至佳节。

隆雪华堂妇女组主席黄玉珠希望这些老人、孤儿和罗兴亚难民能够透过活动，感受节日的热闹气氛。

“希望他们也能跟我们一样，有天能够和家人一起团聚。”

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隆雪华堂妇女组署理主席拿汀练美兰指出，这场跨种族活动共吸引mySkill基金会、马来西亚伊斯兰革新组织（IKRAM）和华人穆斯林协会共襄盛举。

“我希望华人传统文化不只在华人圈子里流传，反而应该让友族同胞前来参与，体现不分你我的精神。”