加合唱团唱马来歌谣·大马女指挥家替国家加分 我们的国家马来西亚，不该以空难悲剧惊人于世，反而应以绚烂文化闻名国际。

我们的国家马来西亚，不该以空难悲剧惊人于世，反而应以绚烂文化闻名国际。

广告

4年前，来自霹雳怡保的王慧文在加拿大教课，在自我介绍时提及自己的国籍，当地人的第一反应是：“哦！就是那个发生MH370和MH17空难的国家”，让她顿感泄气和挫败。

“难道我们的国家留给国际的印象，就仅仅是马航空难而已？”

誓改变海外对大马看法

身为大马子民，她当仁不让地肩负起传承国家传统文化的使命，誓要改变海外友人对大马的看法。

经过长时间孜孜不倦的努力、乐此不疲的指导，一群操着马来西亚本土口音的加拿大孩童，以一曲名为《月亮风筝》（WauB ulan）的马来传统歌谣（Dikir Barat），成功把大马文化带进世界舞台，惊艳四座。

担任这支加拿大合唱团的指挥家，正是土生土长的大马女孩王慧文。

广告

远在多伦多的王慧文以电邮回复星洲日报时忆述，2014年马航空难悲剧接踵而至，趁外国人对马航标志记忆犹新，她向汉密尔顿儿童合唱团（Hamilton Children’s Choir，HCC）介绍吉兰丹传统民谣《月亮风筝》。

“当时我甫加入这个合唱团，在自我介绍说来自大马时，他们的反应是：哦，那个发生航空悲剧的国家，让我这个远在他乡的游子倍感难过。

“我尝试找到调解挫败感的方式，证明大马不该以空难悲剧见称，反而应以多彩文化驰名。”

有念于此，她遂跟这些加拿大孩子分享大马的音乐——这也是他们可能不知道的，属于我国的另外一面。

广告

由于慧文在校期间就积极接触各种文化活动，因此每当与外国友人或学生聊起我国文化和表演类型时，都离不开她童年的种种。

“我在指导时会把国际音标（IPA）和自身发音记录下来，确保他们准确发音。至于舞蹈动作，我会亲自展示，并说明每个动作背后的含义。”

具团结社区魔力

“马来歌谣可爆发能量”

“对我来说，马来传统歌谣有着团结社区的魔力，强调着共同演出的热情，爆发出莫大的能量。”

带领汉密尔顿儿童合唱团完成表演的慧文难掩兴奋，这是一支加拿大合唱团的突破，亦是大马传统音乐的传扬。

“能够亲眼见证这股力量的诞生，同时激励别人爱上大马的音乐，这种感觉实在太棒了！”

她坦言，这种表演形式对一些外国合唱团而言存在一定挑战，毕竟此前他们完全没有接触过相关语言和文化。

“然而，一旦他们着手尝试，就会意识到马来传统歌谣有多么有趣和吸引！”

2016年开始学马来歌谣

“合唱团努力让人惊叹”

王慧文说，该合唱团于2016年开始学习马来传统歌谣，得适应语言、风格和动作，花了数个月时间才渐入佳境。

“他们一星期排练2次，每次3个小时，同一时间还需要练习包括月亮风筝的20首歌曲，可谓十分勤奋。”

她表示，汉密尔顿儿童合唱团所付出的努力让人惊叹，“不是每个合唱团都能做到的”。

“这支团队虽然全都是加拿大的孩子，但他们却能够很好的掌握这首歌的语言、风格和基调，我为他们感到骄傲。”

她也对金菲拉的教导方式颇为赞赏：“金菲拉是一个了不起的老师，她总是提醒合唱团团员尊重其它文化的音乐，全力以赴。”

王慧文拥多重身份

作品曾在马加美表演

拥有多重身份的慧文，不但是合唱团指挥家、音乐教育家、演唱家和钢琴家，更是作曲家。她持有多伦多大学因与艺术（合唱指挥）博士学位、澳洲纽卡素大学演奏学位、澳洲音乐教育委员会和伦敦圣三一学院的钢琴演奏及声乐文凭，其谱曲作品曾在我国、加拿大和美国比赛发行和表演。

她透露，本身曾在多伦多大学担任女声团的共同指挥，同时也是Women's Chamber Choir和Mac Millan Singers的助理指挥，目前为麦克马斯特大学艺术学院助理教授、爱乐青年合唱团指挥和汉密尔顿儿童合唱团客座艺术家。

“在未迁居加拿大前，我曾在大马青少年艺术坊（YCA）出任助理院长，领导吉隆坡儿童合唱团、自然声乐青年合唱团和Harmonix青年合唱团等。”

另外，她还在大马、汶莱、加拿大、法国和葡萄牙要举办工作坊，凭藉流行音乐和爵士乐合唱四重奏，在国际上取得巨大成功。

“我与汉密尔顿儿童合唱团艺术总监金菲拉伯罗在音乐方面志趣相投，在其引荐下，我于2015年参与汉密尔顿儿童合唱团。她见我与其他儿童合唱团表演《月亮风筝》，遂邀请我教导HCC演奏有关歌曲。”

她形容，汉密尔顿儿童合唱团常以不同语言进行高度复杂和高质量演出，为此受到启发，决定为他们量身定做歌曲。

赴美演唱纪念马航悲剧

“每个人百感交集落泪”

排练过程日夜漫漫，少不了既难忘又值得怀念的事情。

2017年3月，汉密尔顿儿童合唱团受邀代表加拿大前往美国合唱指导协会全国会议演出。这场盛会吸引了来自世界各地的顶级音乐家、指挥家、演唱家和合唱团同欢，他们决定在众多行家面前演唱《月亮风筝》。

“演出前，我在后台感谢他们把大马音乐带到国际舞台，藉此纪念在马航悲剧中逝去的生命，同时展现大马的美丽。”

语音刚落，每个人都流下了百感交集的泪水，除了感叹罹难生命的不幸，也为他们这段时间以来的付出感深肺腑。

“最后，他们在台上不遗余力，奉献了最好的演出，给观众留下深刻的印象。”

其后，慧文收到了许多来自美国和加拿大指挥家的电子邮件，要求分享并指导《月亮风筝》表演。

Dikir Barat狮城申遗成功

马来歌谣是丹文化象征

大马于2015年成为联合国教科文组织（UNESCO）的《非物质文化遗产公约》缔约国，DikirB a r a t今年被新加坡申遗成功，划入非物质文化遗产“表演艺术”类别。

根据吉兰丹非物质文化遗产和新加坡国家遗产委员会网站资料，马来传统歌谣是吉兰丹的文化象征，采用100%当地口音唱出马来班顿和诗歌，广受半岛东海岸人民青睐。依吉兰丹当地人说法，“Dikir Barat”意即南暹罗，从该地引入吉兰丹时，这种表演形式曾被称为“Dikir Karut”，后来才统一使用“Dikir Barat”。

作为吉兰丹马来社区最受欢迎的传统表演，DikirBarat在村庄和郊区地带尤为常见。它是由12至16人以合唱形式（awok-awok）进行演出，包括2名主唱（tok juara和tukang karut），以及热巴纳大鼓（rebana ibu）、小鼓（rebana anak）、锣、排式座锣（tuned gong-chime）、沙锤（maracas）和竹笛组成的打击乐合奏。

我国马来传统歌谣主要在非正式聚会和丰收节进行，即兴演出屡见不鲜；而新加坡则常用在比赛和庆祝活动，歌词和旋律都是预先制作的。该表演基本由男性完成，不过女性参与的现象近来也越趋普遍。

上网可看观赏到汉密尔顿儿童合唱团的马来歌谣表演：https://www.youtube.com/watch?v=973KgWkwctw