美明年政局走向顾此失彼 2018年下半年，美国接连上演多个戏码：民主党在中期选举中成功掌控众议院、克里姆林宫插手2016年大选的一系列揭露、经济可能开始走向衰退；种种迹象显示，多名民主党候选人放眼2020年角逐白宫。这一切皆预示著，2019年将如同2018年般不可预测和对政局的走势极具关键性。

2018年下半年，美国接连上演多个戏码：民主党在中期选举中成功掌控众议院、克里姆林宫插手2016年大选的一系列揭露、经济可能开始走向衰退；种种迹象显示，多名民主党候选人放眼2020年角逐白宫。这一切皆预示著，2019年将如同2018年般不可预测和对政局的走势极具关键性。

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弹劾及新国会

特朗普或许会面对弹劾，但真的要拉他下台却极不可能，原因出于弹劾如何定义。

依据美国宪法，众议院能够通过简单多数票来弹劾总统，因此掌控众议院的民主党，将有可能公开寻求弹劾。

然而，众议院的弹劾并无法构成定罪和免职，而要呈交参议院，还需要三分二多数票，方能赶总统下台。这需要20名共和党及所有民主党参议员投下支持票，才能对特朗普定罪。然而，在参议院，共和党对特朗普的支持依然强稳。而通俄案特别检察官穆勒似乎无法找出任何有力证据，可引导超过三分一的共和党参议员投票推倒特朗普。

基于下台的可能性很小，因此众议院应该不会落实弹劾特朗普的行动。

而且一旦特朗普在参议院轻松取胜，那么做更将招致反击。

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2019年将涌现关于弹劾的话题，但若特朗普依然身体硬朗，预料下一年会继续坐稳总统之位。

2020年大选

曾被提及要在2020年放眼入主白宫的民主党潜在人选，数目持续增加。

曾参选总统的名人，诸如凯里、拜登、桑德斯，甚至可能还有希拉里；较新的面孔则有来自加州的年轻参议员哈里斯，以及在得州参议席选战中红遍全美的奥洛克，尽管他最终败在现任民主党议员克鲁兹的手下；此外，还有无政治背景的亿万富豪斯泰尔，而新进的民主党人例如纽约前市长彭博，似乎均有意角逐总统之位。

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2019年将是候选人展开选战前小规模战斗的一年。尽管如此，直至明年底民主党似乎尚不太可能出现一个强大的领跑者，我们或只能期待一个12至18人、可行的候选人队伍成形。虽然这数字还算满大的，但无法像现今有意参选的20至30人规模。

至于共和党，特朗普在2019年的行事似乎相当绑手绑脚。特朗普备受各种丑闻纠缠，令他角逐2020年大选的呼声减弱。不过，尽管有关特朗普在初选将面对挑战的传言可能依然存在，但要找出可成为该党提名的其他人选，却极不可能。对共和党员而言，在2020年挑战特朗普，也许有助建构一个后特朗普的共和党轮廓，但从短期来看，将无法取得最后的胜利。

美国经济

美国经济状况可能对2019及2020年的美国政局带来巨大影响。相对强劲的经济，拯救了在国会中期选举中失去众议院的共和党，避免在2018年遭遇更具灾难性的失败。如果2019年经济持续强劲或增长，共和党内部将不会把矛头指向特朗普。

然而，经济一旦严重衰退，大难当头的不仅是美国人民，亦包括特朗普。若有证据显示特朗普在各项课题上的失误，譬如俄罗斯的影响力不容忽视，共和党国会议员将意识到特朗普是党的拖累，同时没甚么理由可以维护他。经济萧条可能会为参议院弹劾听证会或共和党人向特朗普的初选挑战而敞开大门。（译：星洲哦日报/蔡慧婷）