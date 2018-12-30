诺丁西曼接任·亚庇市长明交棒 （亚庇29日讯）亚庇新市长尘埃落定，州公共服务局总监拿督诺丁西曼将在后天（31日）举行的市长职权交接仪式中，从现任市长拿督杨文海手中接过市长一职。





亚庇新市长尘埃落定，州公共服务局总监诺丁西曼将于本月31日举行的市长职权交接仪式中，从现任市长杨文海手中接过市长一职。

（亚庇29日讯）亚庇新市长尘埃落定，州公共服务局总监拿督诺丁西曼将在后天（31日）举行的市长职权交接仪式中，从现任市长拿督杨文海手中接过市长一职。

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亚庇市政厅今日向媒体发出邀请采访上述仪式的通告。根据市政厅所提供的节目表显示，仪式将于下午3时15分，在市政厅大厦1楼的议会厅举行。

仪式将邀请副首长兼州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝亲临见证职权移交，预计出席者也包括负责市政厅事务的首长署助理部长阿里芬阿斯嘉里、州秘书拿督哈欣拜占、内政部副部长拿督阿兹斯查曼、国际贸易及工业部长拿督达勒雷京、土著法律与事务部助理部长珍妮拉欣邦、财政部助理部长蔡德和及贸易及工业部助理部长阿兹哈马杜欣等。

■杨文海首位华裔市长

身为亚庇第4任市长的杨文海，是首位华裔市长。他原定于今年退休，但他的任期获得时任首长丹斯里慕沙阿曼及现任首长拿督斯里沙菲益延长至年杪。他是于1980年加入州民事服务，曾担任保佛县长、古达县长、山打根市议会主席及亚庇市政厅总监。

来自兰瑙的诺丁西曼曾担任州青年及体育部常务秘书，过后调往首长署州内阁及政策组，于2007年4月9日升任为州公共服务局总监。诺丁也被州政府委任为公积金局替代董事局成员。