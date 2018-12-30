联邦发放特别拨款·根华35万最多 （亚庇29日讯）根地咬根华中学在最近教育部宣布财政部发放给沙巴华校特别拨款当中，获得35万令吉，是州内8所华中（国民型中学）当中获得最多拨款的华中。

（亚庇29日讯）根地咬根华中学在最近教育部宣布财政部发放给沙巴华校特别拨款当中，获得35万令吉，是州内8所华中（国民型中学）当中获得最多拨款的华中。

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根华中学校长张玉传接受星洲日报记者访问时表示，该校向联邦申请40万令吉，作为旧礼堂提升为迷你歌剧院的费用以及支付安装铁花、课舍等维修工程。

■前两年各获17万

“联邦政府于2016年及2017年发给我们每年17万令吉。今年我们申请40万，批准了35万令吉，我们很高兴和感谢联邦政府增加拨款。”

张玉传表示还没有正式收到教育部通知拨款下放的公函。

他说，这35万令吉的其中15万令吉将充作提升旧礼堂工程费用，剩下的款项用来维修校舍设施。

■州政府拨款40万

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根华今年也获得州政府拨款40万令吉。张玉传表示，这笔钱将用来清还第一期新校舍计划的建筑费。

根华是内陆最大型的华中，目前学生人数1352人，包括预备班和中六共48个班级。学生种族比率方面，华裔约占六成，非华裔占四成。

沙巴8所华中获得总共149万9000令吉联邦教育特别拨款。



中中获30万居次

在教育部宣布发放给沙巴华校特别拨款当中，获得州内8所华中（国民型中学）当中第二多拨款的是山打根中华中学，即30万令吉。

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中华中学董事长谢鹤仪受访时表示，这笔拨款将用于修复该校的硬体设备，包括天花板、篱笆、桌椅等。

“篱笆破损、校舍天花板漏水的问题存在已久，由于资金不足，无法得到全面的的修复，导致情况越来越严重。”

谢鹤仪感激联邦政府发给及时雨，让该校有更多资金改善各种设施。他希望政府明年继续拨款，惠及莘莘学子。

“如果单靠外界筹款，很难大幅改善学校的设备，因此政府的支持及协助是不可或缺的。”

■沙特别拨款547万

沙巴华小今年总共获得547万令吉的联邦特别拨款，而纳闽只有中华小学申请拨款，获得15万令吉。

亚庇中华工商总会属下的2所大型华小获得最多拨款，即亚庇中华小学获得28万令吉；里卡士中华小学获得26万令吉。根地咬育英小学获得25万令吉。

在沙巴及纳闽83所华小当中，沙巴有10所华小及纳闽1所华小未向教育部提出特别拨款申请，其余皆发给数额不等的拨款。





