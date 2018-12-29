2018，谢谢关照．你好，2019 2018年，光良成为首个在默迪卡体育场开2万人户外演唱会的大马歌手；大马首部海军电影《PASKAL The Movie》卖出3050万令吉票房，成为史上最卖座大马电影第3名；讲述导演郭修篆与自闭症哥哥相处为故事蓝本的《光》，在中国武汉《第13届华语青年影像论坛》获“年度新锐导演”及“年度新锐男主角”殊荣，更在《聚焦亚洲．福冈国际电影展2018》获颁熊本市赏（观众投票奖）。

光良表示今年能在默迪卡体育场办一场2万人的户外演唱会，是他从来都没想过的事。“这是我永远都不会忘记的一个纪录。它不是我一个人的里程碑，而是我和歌迷们一起创造的里程碑！”

2018年，光良成为首个在默迪卡体育场开2万人户外演唱会的大马歌手；大马首部海军电影《PASKAL The Movie》卖出3050万令吉票房，成为史上最卖座大马电影第3名；讲述导演郭修篆与自闭症哥哥相处为故事蓝本的《光》，在中国武汉《第13届华语青年影像论坛》获“年度新锐导演”及“年度新锐男主角”殊荣，更在《聚焦亚洲．福冈国际电影展2018》获颁熊本市赏（观众投票奖）。另外，今年也有2部大马电影企划扬威金马创投，陈立谦执导的《Miss Andy》一举抱走“FPP MM2创意奖”，张吉安执导的《南巫》则拿下“内容物数位电影奖”。且看他们如何回顾自己的2018年，对2019年又有什么新的展望？

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光良

光良表示，2018年能成功在默迪卡体育场举办《今晚我不孤独》2万人户外演唱会，是他和团队从没想过的事，“后来也才知道，原来我们是第一位在默迪卡体育场举办个人大型演唱会的大马歌手。”光良表示这是自己人生中一个很重要的纪录和里程碑，“这场演唱会主要是跟大家分享音乐，让大家知道我们的票价是大家都付得起的，觉得花了99令吉却看了一场999令吉的演唱会！”由于很多歌迷留言说可惜没看到今年的演唱会，“所以希望2019年有机会再回到马来西亚开唱。”

郑建国

首度执导马来电影《PASKAL》的郑建国形容2018年是神奇的一年，“电影掀起的骨牌效应，包括海军招募人数增加40%，国人因而对大马军人背后的付出更添认识和敬重，皆达成我当初拍片的初衷。”另外，他今年成功完成“铁人三项挑战赛”（项目包括3.8公里游泳，180公里单车骑行及42.2公里赛跑），也是他梦寐以求的运动巅峰。他表示，“2018年让我体会到信任是很贵重的礼物，明年的展望就是继续努力拍好电影。”另外，他今年底被委为国家电影发展局（FINAS）顾问团成员，希望能藉此机会向当局提供政策上的意见。

郑建国（右）表示今年是他全面突破的一年，除了成功挑战“铁人三项”赛事，《PASKAL》电影掀起的骨牌效应也让他始料未及。

许亮宇

许亮宇今年火力全开，接拍很多电视作品又再唱新年歌，加上《PASKAL》大卖，让他成功打入马来市场。他表示，“2017年是我人生受最大打击的一年（妈妈过世，与求婚成功的女友分手），2018年算是我全新的开始，除了把心打开，也认识了很多地产界、饮食圈的新朋友，希望明年能合股经营生意。”他明年除了会接拍马来电影，也想和小学同学一起去旅行。“本来今年要带爸爸去旅行，连机票也买了，最后工作太忙而被迫取消，希望明年能如愿跟爸爸一起去旅游。”

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许亮宇感谢《PASKAL》让他成功踏入马来市场，并希望明年能带爸爸去旅行，“呼吁大家在新的一年都能带家人去旅行，其实不一定要去很贵、很远的地方，最重要的是一起去，然后制造家人之间的回忆。”

张吉安

已在去年离开国营电台的张吉安，今年4月杪接获中国央视制作人诚邀前往录制《世界听我说》。“8月远赴北京时，节目导演说，他从没遇过一个节目由主持人独自撑起，掏钱掏时掏力，去民间采集乡音故事，虽知我已离开广播，但节目上依然标着‘马来西亚国家电台主持人’，他们给我的回应是：‘一个曾用心的广播人，即使离开了，永远是大家心目中的广播人’。”他表示，回马1周后打开电邮，被告知首部电影长片企划《南巫》入围金马创投！“酝酿18年的导演功课，即使成果再慢，也是一种磨练。只是没料到我的第一部电影企划，始于金马55。”他表示自己用了最慎重的13年，行脚到民间采集乡音和故事，“如今筹足了导演功课，方有信心出发。2019年，是继续深耕扎土的一年！”

张吉安的首部长片企划《南巫》不但在台湾金马创投得奖，他登上中国央视《世界听我说》舞台也引起很大回响，央视甚至在他的演讲播出后，在微博上发起收集全国乡音童谣运动！

陈立谦

陈立谦引用电影《阿甘正传》的名句“Life is like a box of chocolates.You never know what you're gonna get”来形容自己的2018年。他表示自己从入行、当电视剧剧务开始至今，12个年头过去了，才终于执导了人生第一部长片《这一刻想见你》，算是与自己的电影导演梦沾上边。他另一部在金马创投得奖的电影企划《Miss Andy》，计划明年4、5月在大马开拍，“希望未来能多拍一些好片，还有自己憧憬的动作片。我一直相信，认识一个国家是从电影开始。明年希望和更多国外电影圈接轨，从而好好延伸更多的马来西亚故事，把它们带到更大的舞台。”

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陈立谦的最新企划《Miss Andy》不但在金马创投得奖，他的首部导演电影长片《这一刻想见你》更在西班牙巴塞罗纳首映。他明年的展望是和更多的国外电影圈接轨，增值自己变成更厉害的电影人。

Kyo庄仲维

Kyo庄仲维2012年凭短片《光》在《第5届西班牙Bueu国际短片影展》荣获最佳男主角殊荣，2018年则以《光》电影长片的同一个角色，在《第13届华语青年影像论坛》获颁“年度新锐男主角”。他表示自己出道10年，《光》是他第1部当男主角的电影，“10年一个阶段，今年能在中国拿影帝奖，让我的演员生涯很圆满。”他表示10年演员生涯是一个逗号，也想开始新的页章，“虽然我仍会继续拍戏，但明年第11年，我希望能以导演姿态出现在大家面前。”

庄仲维凭《光》在《第13届华语青年影像论坛》上获“年度新锐男主角”殊荣，他表示《光》是他出道10年第一部当男主角的电影，希望未来在演艺生涯中有更多很好的收获和肯定。

郭修篆

郭修篆表示2018年是他入行这么多年以来，在广告界拍最多广告的一年。“以前马来新年只拍摄一个广告，今年竟然多达3个。”他从2015年开始筹备《光》长片，电影终在今年上映，让他笑言“我终于可以称呼自己为电影导演了。电影能在国外受到肯定，让我松了一口气，觉得对工作团队所付出的血汗有所交待。”他表示明年会有工作上的新尝试，但暂时不便透露，“希望《光》只是一个起点，不是终点，未来也能执导更多更好的电影。”