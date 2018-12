2018,谢谢关照.你好,2019 2018年,光良成为首个在默迪卡体育场开2万人户外演唱会的大马歌手;大马首部海军电影《PASKAL The Movie》卖出3050万令吉票房,成为史上最卖座大马电影第3名;讲述导演郭修篆与自闭症哥哥相处为故事蓝本的《光》,在中国武汉《第13届华语青年影像论坛》获“年度新锐导演”及“年度新锐男主角”殊荣,更在《聚焦亚洲.福冈国际电影展2018》获颁熊本市赏(观众投票奖)。

光良表示今年能在默迪卡体育场办一场2万人的户外演唱会,是他从来都没想过的事。“这是我永远都不会忘记的一个纪录。它不是我一个人的里程碑,而是我和歌迷们一起创造的里程碑!”

2018年,光良成为首个在默迪卡体育场开2万人户外演唱会的大马歌手;大马首部海军电影《PASKAL The Movie》卖出3050万令吉票房,成为史上最卖座大马电影第3名;讲述导演郭修篆与自闭症哥哥相处为故事蓝本的《光》,在中国武汉《第13届华语青年影像论坛》获“年度新锐导演”及“年度新锐男主角”殊荣,更在《聚焦亚洲.福冈国际电影展2018》获颁熊本市赏(观众投票奖)。另外,今年也有2部大马电影企划扬威金马创投,陈立谦执导的《Miss Andy》一举抱走“FPP MM2创意奖”,张吉安执导的《南巫》则拿下“内容物数位电影奖”。且看他们如何回顾自己的2018年,对2019年又有什么新的展望?

广告

光良

光良表示,2018年能成功在默迪卡体育场举办《今晚我不孤独》2万人户外演唱会,是他和团队从没想过的事,“后来也才知道,原来我们是第一位在默迪卡体育场举办个人大型演唱会的大马歌手。”光良表示这是自己人生中一个很重要的纪录和里程碑,“这场演唱会主要是跟大家分享音乐,让大家知道我们的票价是大家都付得起的,觉得花了99令吉却看了一场999令吉的演唱会!”由于很多歌迷留言说可惜没看到今年的演唱会,“所以希望2019年有机会再回到马来西亚开唱。”

郑建国

首度执导马来电影《PASKAL》的郑建国形容2018年是神奇的一年,“电影掀起的骨牌效应,包括海军招募人数增加40%,国人因而对大马军人背后的付出更添认识和敬重,皆达成我当初拍片的初衷。”另外,他今年成功完成“铁人三项挑战赛”(项目包括3.8公里游泳,180公里单车骑行及42.2公里赛跑),也是他梦寐以求的运动巅峰。他表示,“2018年让我体会到信任是很贵重的礼物,明年的展望就是继续努力拍好电影。”另外,他今年底被委为国家电影发展局(FINAS)顾问团成员,希望能藉此机会向当局提供政策上的意见。

郑建国(右)表示今年是他全面突破的一年,除了成功挑战“铁人三项”赛事,《PASKAL》电影掀起的骨牌效应也让他始料未及。

许亮宇

许亮宇今年火力全开,接拍很多电视作品又再唱新年歌,加上《PASKAL》大卖,让他成功打入马来市场。他表示,“2017年是我人生受最大打击的一年(妈妈过世,与求婚成功的女友分手),2018年算是我全新的开始,除了把心打开,也认识了很多地产界、饮食圈的新朋友,希望明年能合股经营生意。”他明年除了会接拍马来电影,也想和小学同学一起去旅行。“本来今年要带爸爸去旅行,连机票也买了,最后工作太忙而被迫取消,希望明年能如愿跟爸爸一起去旅游。”

广告

许亮宇感谢《PASKAL》让他成功踏入马来市场,并希望明年能带爸爸去旅行,“呼吁大家在新的一年都能带家人去旅行,其实不一定要去很贵、很远的地方,最重要的是一起去,然后制造家人之间的回忆。”

张吉安

已在去年离开国营电台的张吉安,今年4月杪接获中国央视制作人诚邀前往录制《世界听我说》。“8月远赴北京时,节目导演说,他从没遇过一个节目由主持人独自撑起,掏钱掏时掏力,去民间采集乡音故事,虽知我已离开广播,但节目上依然标着‘马来西亚国家电台主持人’,他们给我的回应是:‘一个曾用心的广播人,即使离开了,永远是大家心目中的广播人’。”他表示,回马1周后打开电邮,被告知首部电影长片企划《南巫》入围金马创投!“酝酿18年的导演功课,即使成果再慢,也是一种磨练。只是没料到我的第一部电影企划,始于金马55。”他表示自己用了最慎重的13年,行脚到民间采集乡音和故事,“如今筹足了导演功课,方有信心出发。2019年,是继续深耕扎土的一年!”

张吉安的首部长片企划《南巫》不但在台湾金马创投得奖,他登上中国央视《世界听我说》舞台也引起很大回响,央视甚至在他的演讲播出后,在微博上发起收集全国乡音童谣运动!

陈立谦

陈立谦引用电影《阿甘正传》的名句“Life is like a box of chocolates.You never know what you're gonna get”来形容自己的2018年。他表示自己从入行、当电视剧剧务开始至今,12个年头过去了,才终于执导了人生第一部长片《这一刻想见你》,算是与自己的电影导演梦沾上边。他另一部在金马创投得奖的电影企划《Miss Andy》,计划明年4、5月在大马开拍,“希望未来能多拍一些好片,还有自己憧憬的动作片。我一直相信,认识一个国家是从电影开始。明年希望和更多国外电影圈接轨,从而好好延伸更多的马来西亚故事,把它们带到更大的舞台。”

广告

陈立谦的最新企划《Miss Andy》不但在金马创投得奖,他的首部导演电影长片《这一刻想见你》更在西班牙巴塞罗纳首映。他明年的展望是和更多的国外电影圈接轨,增值自己变成更厉害的电影人。

Kyo庄仲维

Kyo庄仲维2012年凭短片《光》在《第5届西班牙Bueu国际短片影展》荣获最佳男主角殊荣,2018年则以《光》电影长片的同一个角色,在《第13届华语青年影像论坛》获颁“年度新锐男主角”。他表示自己出道10年,《光》是他第1部当男主角的电影,“10年一个阶段,今年能在中国拿影帝奖,让我的演员生涯很圆满。”他表示10年演员生涯是一个逗号,也想开始新的页章,“虽然我仍会继续拍戏,但明年第11年,我希望能以导演姿态出现在大家面前。”

庄仲维凭《光》在《第13届华语青年影像论坛》上获“年度新锐男主角”殊荣,他表示《光》是他出道10年第一部当男主角的电影,希望未来在演艺生涯中有更多很好的收获和肯定。

郭修篆

郭修篆表示2018年是他入行这么多年以来,在广告界拍最多广告的一年。“以前马来新年只拍摄一个广告,今年竟然多达3个。”他从2015年开始筹备《光》长片,电影终在今年上映,让他笑言“我终于可以称呼自己为电影导演了。电影能在国外受到肯定,让我松了一口气,觉得对工作团队所付出的血汗有所交待。”他表示明年会有工作上的新尝试,但暂时不便透露,“希望《光》只是一个起点,不是终点,未来也能执导更多更好的电影。”