莫哈末丁：下月起大取缔·对付“零团费”旅游 （亚庇29日讯）旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁可达比表示，政府将于明年1月起大力打击沙巴“零团费”旅游问题。





旅游、艺术及文化部长莫哈末丁接受电台访问时，自信地竖起拇指。

（亚庇29日讯）旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁可达比表示，政府将于明年1月起大力打击沙巴“零团费”旅游问题。

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莫哈末丁表示，“零团费”旅行团对本地旅游业没有裨益，国家也无法从中获取收入。政府将采取大规模取缔行动，对付涉及者。

他今日接受沙巴马来西亚广播电台访问后，于新闻发布会上这样表示。

■“一条龙”服务 独揽作业链

莫哈末丁解释，在“零团费”情况下，一些外国旅游公司提供“一条龙”服务，几乎独揽整个旅游作业链，本地旅游业者无法从游客身上赚取收入。

他表示，本地有各种旅游业设施和产品，包括酒店和民宿等，外国旅游公司须和本地业者合作，不能独揽整个作业链。不过，他并没有说明是哪个国家的旅游公司涉及其中。

他指出，有关沙巴游客人数减少的消息并不正确，实际上游客有所增加，今年1月至10月的外国游客比去年同期增加1.1%，达到112万人。

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■放心游东海岸

莫哈末丁指出，虽然他来自沙巴，但他不能偏帮沙巴，对沙巴旅游业特别关照，否则对各州不公平。

他表示，自他上任旅游部长，该部门为2020年大马旅游年计划展开大量宣传工作。

被问及一些国家依然对沙巴东海岸发出旅游警告时，他表示，当地一些保安事故仅属个案，并不值得担心。

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莫哈末丁表示曾向澳洲驻马大使要求撤销对沙巴东海岸的橘色旅游警告，目前尚需耐心等待。

远距离国家中

沙东最多英游客

旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁可达比表示，英国依然是沙巴远距离国家游客的主要来源地。

莫哈末丁指出，英国游客长期为沙巴带来很高的收入，也是沙巴东海岸主要游客来源之一。他称，在京那巴当岸、丹侬谷和踏缤野生动物保护区，包括英国在内的欧洲游客占了外国游客的六成左右。

他称，旅游部将持续透过参加英国的全球旅游市场展来宣传沙巴。

他是今日接受沙巴马来西亚广播电台访问时，这样指出。

■推动社区旅游活动

莫哈末丁表示，联邦旅游部将和沙巴旅游局紧密合作，透过各种管道宣传沙巴，包括亚庇以外的地区，如东海岸的山打根、斗湖、拿笃及仙本那等。政府也会推动当地的大自然及社区旅游活动。

他提到，沙巴也是本地旅游推广计划的主要宣传地点，宣传管道包括社交网站，目标群体包括年轻人和各个家庭。

另外，莫哈末丁表示，沙巴以多元民族文化和艺术丰富著称，而国家文化和艺术局也将于明年在沙巴举办一系列和音乐、舞蹈、戏剧、手工艺品及其他艺术有关的活动。

京那巴当岸游河观察沙巴野生动物，吸引西方国家游客。（取自Amazing Borneo网站）





