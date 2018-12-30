中止滤水厂外包合约·上千职员恐变散工 （亚庇29日讯）州政府将在明年中止承包州内58座滤水厂外包管理工程的6间公司的合约，并承诺阶段式吸纳1335名员工，但沙巴伊斯兰党说，传言有关正式员工将因此变成散工。





（亚庇29日讯）州政府将在明年中止承包州内58座滤水厂外包管理工程的6间公司的合约，并承诺阶段式吸纳1335名员工，但沙巴伊斯兰党说，传言有关正式员工将因此变成散工。

广告

沙伊党青年团团长祖尔扎因今日在文告中说，该党赞成州政府在明年中止承包州内58座滤水厂外包管理工程的6间公司的合约，由沙巴水务局接管管理，以省下至少10亿令吉，但如若外界所传，州政府把原本由承包公司聘请的正式员工，变成散工，恐怕会影响他们的生计及福利。

祖尔扎因指出，目前在滤水厂工作的员工，都是本地人且愿意从事高风险的劳动工作。

“如果变成散工，他们将无法享有社险等的福利，安全不受保障。”

他建议州政府可以“合约模式”来吸纳这批员工，毕竟他们都是沙巴人，更是土著，应获得政府的照顾与关注。