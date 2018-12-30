陈泓缣狠酸王鸿俊·分不清预算与拨款 （亚庇29日讯）行动党亚庇区国会议员陈泓缣今日狠酸民兴党丹绒亚路区州议员拿督王鸿俊，28.9亿令吉并非吉隆坡市政厅的联邦拨款，那是“隆市厅2019年预算案”。

（亚庇29日讯）行动党亚庇区国会议员陈泓缣今日狠酸民兴党丹绒亚路区州议员拿督王鸿俊，28.9亿令吉并非吉隆坡市政厅的联邦拨款，那是“隆市厅2019年预算案”。

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陈泓缣说，王鸿俊竟然拿隆市厅的预算案，与沙巴将于2019年获得联邦50亿令吉拨款作比较，根本是风马牛不相及。

王鸿俊也是民兴党副主席兼州农业及食品工业部长，他在昨日的文告中说，区区隆市厅在2019年的联邦拨款便高达28.9亿令吉，沙巴是一个州属，却只分得50亿令吉，根本不足够用来推动州发展。

对此，陈泓缣说，王鸿俊所谓“隆市厅获28.9亿令吉联邦拨款”，根本就是误导性言论，让人以为联邦对待沙巴不公之嫌。

“而且联邦根本不可能发放给隆市厅如此庞大的金额。”

陈泓缣指出，隆市厅预估今年的税收后，拟出了2019年28.9亿令吉预算案。

■赤字非政府买单

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陈泓缣说，隆市厅在2018年税收预计达26亿6700万令吉，其中41.4%，即11亿零500万令吉，是门牌税收。其余收入则有：出售资产（6亿3280万令吉）；建设和规划管理款项（3亿5000万令吉）；投资（2亿3000万令吉）；私有化项目（6750万令吉）；房屋租赁（6100万令吉）；执照与准证（4900万令吉）；产业租赁和停车费（3980万令吉）；罚款（2700万令吉）；非税收入专用收据（5390万令吉）、联邦拨款（4500万令吉），以及其他税收（600万令吉）。

“由此可见，隆市厅尽管拟定明年度28.9亿令吉的预算，但预估也是一份赤字预算。不过，隆市长已阐明，赤字的部分将由储备金填补，并非是联邦政府买单。”

“这也显示了隆市厅几乎以‘自给自足’的模式经营，没过于依赖联邦拨款。”

陈泓缣也是沙巴行动党秘书。他形容王鸿俊将隆市厅的预算案和沙巴的联邦拨款混为一谈，是极不负责任的行为。

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■要2市厅分享税收？

陈泓缣说，王鸿俊也不该拿隆市厅与亚庇市政厅比较，无论是职责范围、人口管理还是税收，两者有很大的差别。

“吉隆坡人口多，隆市厅的税收自然比庇市厅来得高，难道王鸿俊的意思是，隆市厅必须和庇市厅分享税收？”

陈泓缣说，身为沙巴人，他自然知道该如何争取沙巴在1963年建国契约下的权益，但绝对不是拿隆市厅的税收来大作文章。

“我同意联邦应在建国契约下，应该发放更多拨款予沙巴地方政府，但不是攻击隆市厅，毕竟它已达到自给自足的模式。庇市厅该多向隆市厅学习如何提高收入。”

“唯一可以争辩的，是前朝时期联邦发放4500万令吉予隆市厅。如果庇市厅也能获得一样的拨款，将大大提升亚庇市的发展。”

陈泓缣也奉劝王鸿俊，身为沙巴州部长，应该清楚“集体部长责任原则”，如果王鸿俊要争取更多联邦拨款，应将此事交托予民兴党的联邦部长们，让他们代表沙巴在联邦内阁会议上作出争取。