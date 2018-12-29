各地学校迎新‧学生穿搭未统一‧校鞋袜黑白配行吗？ 教育部宣布，我国中小学将于2021年全面落实黑色校鞋校袜政策，但此政策将逐步落实，学生仍可在2019年及2020年穿白色校鞋校袜上学。

教育部要求中小学的学生，必须以黑鞋黑袜或白鞋白袜的配搭上学。

（槟城29日讯）校鞋校袜出现黑白配，可以吗？

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教育部宣布，我国中小学将于2021年全面落实黑色校鞋校袜政策，但此政策将逐步落实，学生仍可在2019年及2020年穿白色校鞋校袜上学。

不过，当各地学校陆续举办迎新活动，学生穿着校服踏入学校后，虽然大部分学生采用全黑或全白的鞋袜配搭，但也有学生以“黑白配”造型出现，即黑色鞋子配上白色袜子，或者白色鞋子配上黑色袜子，让人不禁提问：“黑白配，可以吗？”

校长：基于整齐要求统一

一名小学校长接受《大北马》社区报访问时指出，教育部于今年11月发出的通令提及将在2021年全面落实黑鞋黑袜政策，也允许学生在2021年前穿白鞋白袜上学，但通令没说明鞋子和袜子的颜色配搭，如是否要统一鞋袜的颜色（如黑鞋黑袜，白鞋白袜），或者是自由配搭鞋袜颜色（黑鞋白袜或白鞋黑袜）。

“我们以为家长会明白，黑鞋要配黑袜，白鞋配白袜。但迎新活动后，我们看到有学生穿黑鞋白袜或白鞋黑袜出现，显然家长也混淆了。”

这位校长说，基于教育部的通令没明确指定校鞋校袜的颜色配搭，校方基于“黑白配”看起来不整齐，而要求家长必须让孩子穿“黑鞋黑袜”或“白鞋白袜”上学。

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2019年新学年，学生间也出现鞋袜黑白配的情况。州教育局主任说此配搭也没问题，因家长已为孩子购买鞋袜，无需浪费。

查米尔：不对付“黑白配”

针对此，槟州教育局主任查米尔受访时说，在2021年全面落实黑鞋黑袜政策前，教育部对校鞋的要求是“黑鞋配黑袜”或“白鞋配白袜”，若有学生以“黑白配”上学也没问题，该部不会对付。

“既然家长都买了（校鞋校袜），难道要他们丢掉吗？我们也不能说什么吧。”

他说，黑白配只出现在少数学生身上。至于校方要求学生必须统一校鞋和校袜的颜色，不允许黑白配，他则说：“给学生一点时间吧。反正袜子也只能穿几个月，几个月后要换新袜子时，就买配搭校鞋颜色的袜子吧。”