财长：1至6月买100万以下房产．首购族豁免印花税 财政部长林冠英表示，此措施主要是实现国人“居者有其屋”的目标，以及推动低迷的房产市场，以解决国内滞销房屋的问题。

（雪兰莪．八打灵再也29日讯）财政部宣布从明年1月1日至6月30日期间，将豁免首购族在购买售价100万令吉及以下房产的印花税。

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财政部长林冠英表示，此措施主要是实现国人“居者有其屋”的目标，以及推动低迷的房产市场，以解决国内滞销房屋的问题。

他在今天发出的一份声明中表示：“正如2019年预算案所宣布的那样，希盟政府已同意豁免首购族在购买100万令吉及以下房产的印花税。”

逾100万房产税率维持

林冠英也表示，希盟政府也将在2019年1月1日至6月30日期间，维持市价超过100万令吉至250万令吉房产的印花税率。

他说：“希盟政府非常关注并公平地为转移过程分配足够的时间，以便让整个过程能在实施新的印花税率之前的过渡期间完成，特别是对市价超过100万令吉至250万令吉的房产。”