3巫统跳槽议员何时道歉‧赛沙迪答非所问 尽管土团党青年团团长赛沙迪强调加入土团党的前巫统领袖都要公开道歉，但面对媒体询问已经正式成为土团党党员的3名国会议员曾几何时公开道歉时，他无法作出回应。

（图：马新社）

（吉隆坡29日讯）尽管土团党青年团团长赛沙迪强调加入土团党的前巫统领袖都要公开道歉，但面对媒体询问已经正式成为土团党党员的3名国会议员曾几何时公开道歉时，他无法作出回应。

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询及前部长兼巫统最高理事的日里区国会议员拿督斯里慕斯达法，前巫统女青年团团长的马日丹那区国会议员拿督玛丝艾米雅蒂，还有峇眼色海区国会议员诺阿兹米何时公开向人民道歉时，赛沙迪却答非所问说：“让我们再看看。

他说，据他所知，作为国会议员的慕斯达法已经申报财产，经过了反贪会及警方的审查后证实没有​​涉及任何案件。

另外，妇女组主席拿督斯里丽娜哈伦则透露，妇女组方面要跳槽到土团党的大多数都是前巫统普通党员，毕竟大马是民主国家，他们要加入什么政党无人能阻止，但土团党不会来者不拒，将会审查他们的背景后决定是否允许加入。

党选制度仍在讨论

针对首相敦马哈迪表示，明年举行的党选不应该采取“一人一票”投票制度，赛沙迪表示，党选制度目前仍在讨论中，他认为党员的意见应该在拟定党政策时纳入考量，他相信很快就会有定案。

赛沙迪说，马哈迪曾在3至4个月前，于土团党总部举行的一场新闻发布会上表明土团党的党选将采取一人一票的投票制度，但马哈迪近期又改变了想法。

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“即便是一人一票，我们也要探讨整个实行的制度，是要像公正党那样每一个党职都是一人一票投选出来吗？还是只有高职？或是只有区部职位才这么做？”