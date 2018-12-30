新山宽柔一小讲求民主·校长：让学生自由搭配鞋袜 “不论新生怎么搭穿白色与黑色系的鞋袜，我们都接受！”

（新山30日讯）“不论新生怎么搭穿白色与黑色系的鞋袜，我们都接受！”

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国内各小学近日陆续进行一年级新生报到日，一些学校强制规定学生只能穿白鞋配白袜，以及黑鞋配黑袜。

不过，今日进行小一新生迎新日的新山宽柔一小就十分民主，可让新生以及旧生自由搭配鞋袜。

宽一校长苏立良今早在学校讲堂，向家长汇报时强调，根据教育部的指示，同时考量家长经济负担沉重，校方让学生自由搭穿鞋袜。

苏立良表示，学生可穿白鞋白袜，黑鞋黑袜，黑鞋白袜，甚至白鞋黑袜。

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他说：“家长不用担心，不用特地去鞋店更换，买了，就穿来。”

另一方面，苏立良过后受访时说，根据现场观察，新生分别穿着黑鞋或白鞋前来报到。当中，大部分学生是白鞋配白袜，或黑鞋配黑袜。

校长过说，他还在找看有无穿着黑鞋配白袜的学生，唯目前还没看到。不过，若有学生这么穿，校方照样接受。

出席汇报会者包括该校家协主席黄宏业等。