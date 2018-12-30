紫盟羽球联赛‧前3场锁定胜局‧八打灵胜大山脚 八打灵今日在2018/19SS紫盟羽联前3场便成功锁定胜局，最终以13比7打败大山脚全星，取得赛季第2场胜利。

男双吴蔚昇（右）与万纬聪在第3场打败大山脚全明星组合蔡宇程与沈锋豪，助八打灵提前锁定胜局。（紫盟羽联官网照片）

（雪兰莪‧赛城29日讯）八打灵今日在2018/19SS紫盟羽联前3场便成功锁定胜局，最终以13比7打败大山脚全星，取得赛季第2场胜利。

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八打灵男单张育汉和女单印尼的尤丽雅在前2场皆以3比1分别击退印尼的利央多和林静玲，而男双吴蔚昇与万纬聪随后再以3比0完封蔡宇程与沈锋豪，助八打灵以9比2锁定胜局。

在接下来2场为局分而战的比赛中，大山脚和八打灵各胜一场。

香妃城4战全败

另一边厢，沙登以9比7打败香妃城，拿下赛季第2胜，而香妃城赛季至今4战全败。

双方前3场皆以3比0结束，沙登男单黄智勇和印尼女单完胜香妃城黄俊炎和叶睿晨，香妃城则在男双吴世飞与诺伊祖汀则3局直落赢下雷声豪与裴天轶扳回一城，沙登以6比3领先。

马港组合叶家祥与袁倩滢在混双以3比1力挫香妃城马泰组合黄天赐与查西妮，助沙登锁定胜局。最后香妃城男单苏德智完胜沙登中国男单刘泽甲全取3分。

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昨晚则上演上届决赛戏码，在首场既0比3落后下，卫冕冠军蒲种联军随后取得3胜1和，最终以11比8打败甲洞，走出节礼日不敌安邦再也的阴影。

早前不败之师安邦再也在世界一哥桃田贤斗和世青赛冠军吴堇溦的缺阵，靠着陈炳顺与赖洁敏及男单李梓嘉取分，最终艰辛地以10比9险胜新贵地不佬，写下4连胜战绩。