曾获香港金像奖最佳导演·林岭东在港寓所逝世 曾凭《龙虎风云》夺得香港电影金像奖最佳导演的林岭东昨日在马鞍山寓所内逝世。

林岭东（1955-2018）

（香港29日讯）曾凭《龙虎风云》夺得香港电影金像奖最佳导演的林岭东昨日在马鞍山寓所内逝世。

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据了解，林岭东近日患有感冒，但未有看医生，只卧床休息。他近年亦有胃病。林岭东今晨吃过东西后入睡，至下午4时仍未起床，妻子欲唤他起床时，发现他昏迷不醒，于是报警。

救护员到场，证实男子当场死亡，毋须送院。警方接报调查，相信事件无可疑，死者死因有待剖尸确认。

林岭东1955年出生于香港，祖籍广东潮州，他1973年于圣伯多禄中学毕业，然后进入无线电视艺员培训班，1974年担任助理制片，后于1976年任编导。后来他移民了加拿大，并于约克大学修电影课，1982年回港，踏上了导演之路。

林岭东擅长拍动作电影，众多作品中以“风云”三部曲，包括《龙虎风云》、《监狱风云》、《学校风云》）最为闻名，更曾凭《龙虎风云》夺得香港电影金像奖最佳导演。其他著名作品包括《监狱风云2之逃犯》、《侠盗高飞》、《高度戒备》、《最佳拍档之千里救差婆》等。

他的首部电影为谭咏麟主演的《阴阳错》，而最后一部电影是2016年执导的电影《冲天火》。

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死讯传出后，艺人余文乐在Instagram发文悼念林岭东，“太突然，实在是太突然了…我不知道该怎么反应，真的很难过，导演一路好走，永远爱你，敬佩你。”

2个月前曾饭叙

任达华：他好健康

与林岭东相识数十年的任达华，合作多部电影，听到好友离世心情难过。他说两个月前跟林岭东夫妇及家人吃饭，林岭东身体好健康。他认识的林岭东好正直，大家是心灵上的伙伴及导师，很敬佩林岭东。他联络到林岭东的家人，由于事出太突然，一时间都接受不到。他已讲林岭东的身后事，有需要他24小时都会帮忙。

任达华说林岭东是他的心灵导师。

曾于2016年与林岭东合作电影《冲天火》的张兆辉，得知对方的死讯感愕然、好伤心。他说称林岭东真的好好，拍《冲天火》后跟他们也保持联络兼且不时相约食饭，大家会互传短讯，导演回覆时会表现幽默的一面，大家相处开心。原本有计划再合作另一部电影，可惜他因档期问题而未能接拍。今年3月相约饭局，但大家工作也忙而一改再改时间，早前他还声称要再约导演，想不到现在再没有机会了，实在很遗憾。

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至于当年被林岭东发掘演出《监狱风云》的吴志雄表示收到林岭东死讯好突然，心好痛，整个人好乱。他说林岭东是他的恩师，发掘他演《监狱风云》，没有林岭东及南燕没有今日的他。是他的恩师，亦是良师，教他很多做戏的事。