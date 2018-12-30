元首杯‧预料中的决战‧警察欲阻森男3连霸 放眼3连霸的森美兰无意外报到元首杯决赛，他们争冠的对手就是预料中的警察！

陈利伟（左）得到17分14篮板4阻攻，图示他坐镇油漆区准备阻止猛龙主控王奕栋（右）前进。（图：星洲日报）

（吉隆坡29日讯）放眼3连霸的森美兰无意外报到元首杯决赛，他们争冠的对手就是预料中的警察！

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第60届元首杯全国篮球赛决赛圈将于星期天上演终极一战，卫冕冠军森美兰连续3年晋级决赛，前两次都是打败马六甲捧杯。有意思的是，今年警察阵容就集合了多位前马六甲6年5冠古城王朝的功臣，像是陈利伟、罗树辉、黄伟诚、魏川进以及黄锦荣。

决赛对阵可谓预料中事，事关双方阵容鼎盛，警察除了以上提及的5人，名字响当当的还有苏永庆、黄万新等本土名将。另一边厢，森美兰除了大马男篮“五虎将”（陈俊宏、郭添源、黄亿豪、张国豪以及杨艾温（缺席本届元首杯）之外，其他球员都是训练有素的新晋国手。

警察“擎天柱”陈利伟在接受《星洲体育》时表示：“90%冠军是森美兰的，我们临时组军且又这么多老将，屈指一算平均年龄31、32岁，很有经验优势也不见得，体力又不占优，训练又比较少，我觉得可以打到这个程度算是不错了。决赛我们尽量吧，不要输到太难看就好了，希望对方手下留情。”

森美兰老帅布莱恩莱斯特则说：“警察是一个强大的对手，我队将做好准备，会尽力尝试赢得胜利。”

利伟：希望对方手下留情

两场半决赛，森美兰在一场“友谊德比”中以97比67轻取金群利篮球俱乐部，警察则以74比61力克西港猛龙，这是他们继2015年（最后夺冠）之后再进决赛。

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此前代表大马男篮在亚洲杯入选赛表现出色而升上森美兰一线队的吕威洋，在第一节得到7分，不过对面年仅17岁的丘佳豪还击两颗三分球。双方还有数名年轻球员表现不俗，良性竞争，可以预见森州篮球未来一片光明。

尽管双方第一节战成21比21，然而随后金群利小将们犯了天下年轻人都会犯的错——失误连连，被张国豪、陈俊宏等人多次打快攻，森美兰半场拉开15分差距（50比35）。

三节打完，金群利经已落后接近20分，进入“垃圾时间”，本节亮点是能投能突的叶良权单节攻下10分。森美兰5人得分上双，其中黄亿豪得到18分，陈俊宏得到15分8篮板，张国豪得到12分6篮板7助攻。金群利方面，三分球7投5中的叶良权得到21分。

警察对阵猛龙，曾维尔单节13分领衔猛龙第一节20比19领先，然而第三节开打不久他4犯下场冷静，少了主要得分点的猛龙撑了一下后被警察打了一波13比4。三节打完，警察54比45反超前。末节剩6分钟时，猛龙追至54比57，不过陈利伟连得6分，最终警察拿到决赛门票。

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季军战对阵将是金群利与猛龙交手。