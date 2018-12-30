元首杯‧焱鸷夺冠看人脸色‧森女称霸在望 这么近那么远，焱鸷体育俱乐部错失元首杯，争冠悬念将推迟至最后一天才揭晓。

年仅16岁的昔加末后卫陈芯洁（左二）切入油漆区遇上金群利3人包夹，最终昔加末经加时赛打出一波12比0而胜出。

（吉隆坡29日讯）这么近那么远，焱鸷体育俱乐部错失元首杯，争冠悬念将推迟至最后一天才揭晓。

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女子组仅仅5队参赛，焱鸷在一场单循环赛制的“变相决赛”中以57比75输给森美兰，3连胜结束并以3胜1负的战绩完赛。

焱鸷经已打完4场比赛，夺冠与否还要看别人的脸色；森女明天（30日）还有一场对阵昔加末篮协的比赛，如胜出森女将以4胜0负夺冠，反之落败焱鸷与森美兰的战绩将会同样（3胜1负），净胜分将决定冠军归属。

森美兰在第二节打出一波9比0拉开分差，反观焱鸷在运动战接近6分钟没得分，此消彼长。随后，森女一度领先20分，焱鸷则一度追剩9分，不过笑到最后的还是森女。

虽然拿手三分4投0中，但叶佛仪仍有21分6篮板；彭慧萍得到17分5篮板4助攻4抄截，但也有6失误。

昔加末加时险胜金群利

早前，昔加末在一度落后13分的情况下逼平金群利篮球俱乐部进入加时，最终以72比60逆转胜。

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金群利半场领先8分，直到第四节，昔加末追至58比60，当时时间仅仅剩下26.9秒。随后，陈芯洁篮下擦板进还被犯规，不过她错失绝杀罚球，大姐姵洁抢下进攻篮板补篮也不进，正赛结束双方战成60比60！

进入加时，金群利进攻乱无章法，反观昔加末围绕老将卡莱马蒂打出12比0杀死比赛。