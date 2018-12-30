英超‧ 主场大胜阿申纳‧利物浦9分领跑 阿申纳开场11分钟就取得领先，伊沃比左路斜传，奈尔斯右路快速突入禁区，倒地将球铲入大门，攻入了加盟阿申纳以来的首粒进球。

费尔米诺上演帽子戏法，利物浦在主场以5比1大胜阿申纳。（图：法新社）

（伦敦30日讯）英超联赛29日进行了第20轮的六场比赛，利物浦在主场以5比1大胜阿申纳，将领先优势扩大到9分，热刺结束5连胜，以1比3被狼队逆转。

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阿申纳开场11分钟就取得领先，伊沃比左路斜传，奈尔斯右路快速突入禁区，倒地将球铲入大门，攻入了加盟阿申纳以来的首粒进球。三分钟后，费尔米诺近距离捅射入网将比分扳平，仅过两分钟，巴西人禁区内再入一球，利物浦以2比1反超。

第32分钟，萨拉赫在禁区左侧接队友长传，凌空挑传中路，及时跟进的马内将球打入大门，3比1。上半时补时阶段，萨拉赫突入禁区被绊倒，获得一个点球机会，他亲自主罚命中，4比1。第65分钟，洛夫伦在禁区内遭遇犯规，再次为利物浦赢得一个点球，费尔米诺主罚攻入了个人的第三个进球，利物浦也以5比1结束了2018年的最后一场比赛。

最近状态神勇的热刺上半场凭借凯恩的进球取得领先，但下半场他们没有一次有威胁的射门，狼队下半场在18分钟内连进三球，以3比1得胜而归。

热刺积45分仍然位居第二，但与利物浦的差距扩大到9分。以一分只差暂居第三的曼市将在30日对阵南安普敦，如果获胜将重返第二。

利物浦主帅克洛普赛后说：“以5比1击败阿申纳，这样的事情很难出现，因此我为球员们感到高兴。回顾2018年，我没有任何遗憾。”

热刺接下来将在四条战线作战，现在他们必须重新找回获胜的状态，主帅波切蒂诺说：“过去几个星期我们战绩很好，但保持这样的状态是很难的，我们毕竟不是机器。”

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倒数第二名福尔罕在主场迎战垫底的哈德斯菲尔德，比赛还剩8分钟时，福尔罕获得一个点球机会，卡马拉没有按照主教练拉涅利的安排，将球交给米特罗维奇主罚，他亲自操刀，结果被对方门将洛斯尔扑出。好在米特罗维奇在第91分钟攻入全场唯一的进球，帮助富勒姆取得了胜利。

主教练拉涅利赛后对卡马拉表示了极大的愤慨，他说：“我让他把球交给米特罗维奇，因为他才是负责主罚点球的人。他那样做让人难以置信，这是对我本人、对俱乐部、球队和球迷极大的不尊重。“意大利老帅还说：“我真想杀了他。”

福尔罕凭借主场胜利超越伯恩利升至倒数第三。

莱斯特在主场以0比1不敌加的夫，加的夫门将埃特里奇也扑出了莱斯特球员麦迪森主罚的一个点球，这是加的夫本赛季的首个客场胜利。

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另外的比赛中，布莱顿以1比0击败埃弗顿，沃特福德以1比1与纽卡索战平。（新华社）